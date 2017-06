Waldshut-Tiengen Busse und Züge am Hochrhein sind beim Schülertransport nach Beobachtungen einiger Kreisräte oft überfüllt

Mehrere Kreisräte kritisieren den Bus- und Bahnverkehr, weil die Fahrzeuge im Schülertransport oft überfüllt seien. Die Verwaltung bittet bei Verstößen, wie dem Umstand, dass Schüler wegen Überfüllung stehengelassen werden, um konkrete Hinweise.

Angebliche Probleme mit der Schülerbeförderung und mit Bus- und Bahnverbindungen sprachen Kreisräte im Kreistag an. Dem Vorwurf, dass Busse im Schülerverkehr überfüllt unterwegs seien, widersprach die Verwaltung des Landkreises. Kreisrätin Sylvia Döbele (SPD) bemängelte, dass Schülerzüge aus Erzingen Richtung Waldshut nur mit einem Wagen unterwegs waren, Schüler stehen blieben und zu spät zum Unterricht kämen. Harald Würtenberger (FW) sprach von "überfüllten Bussen", in denen viele Schüler über längere Strecken stehen müssten. "Sind das Menschen zweiter Klasse?", fragte der Kreisrat und berichtete, dass bei einem Unfall vor dem Claudius-Haus in Waldshut ein Schüler durch den Fahrzeugflur geflogen sei und sich leicht verletzt habe.

"Wenn wir genaue Hinweise auf Missstände bekommen, dann überprüfen wir das", erklärte der zuständige Verkehrsdezernent Walter Scheifele vom Landratsamt, "wir machen Zählungen und fahren selbst mit". Dem Amt seien Verstöße wegen Überbelegung nicht bekannt. Allerdings würden Busse oft "subjektiv als überfüllt angesehen", räumte Scheifele aus Erfahrung ein. Rechtlich sei der Schülertransport auf einem einwandfreien Niveau. Mit dem für den öffentlichen Personenverkehr vorhandenen Geld könne "nicht für jeden Schüler ein Sitzplatz garantiert" werden. Würtenberger sprach dagegen von Bussen, die "in Tiengen gar nicht mehr anhalten, weil sie überfüllt sind".

Dass die Hochrhein-Bahnstrecke in Basel vom überregionalen Bahnverkehr abgehängt werden könnte, ist die Sorge von CDU-Kreisrat Ulrich Krieger. Anlass ist das Bemühen der Oberrhein-Region, besser an den Badischen Bahnhof in Basel angebunden zu werden. "Wir sind an den Prozessen beteiligt", versicherte Landrat Martin Kistler. Kreisrat Klaus Denzinger (FDP) riet in diesem Fall zur engen Zusammenarbeit mit dem Kreis Lörrach. Wenn die Anschlüsse in Basel nicht stimmten, werde auch "die Elektrifizierung der Hochrhein-Bahnstrecke nicht das bringen, was wir uns davon erhoffen".