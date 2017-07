Waldshut-Tiengen Bundestagswahl: Acht Kandidaten stehen auf dem Stimmzettel im Wahlkreis 288

Zwei Frauen und sechs Männer bewerben sich bei der Bundestagswahl am 24. September um ein Direktmandat. Der Kreiswahlausschuss hat am Freitag die Bewerberliste abgesegnet. Wer auf dem Stimmzettel steht, erfahren Sie hier.

Kreis Waldshut – Acht Kandidaten, zwei Frauen und sechs Männer, bewerben sich im Bundestagswahlkreis Waldshut am 24. September um das Direktmandat. Auf dem Stimmzettel stehen laut Beschluss des Kreiswahlausschusses vom Freitag zwei Berufspolitiker, zwei Unternehmer, ein Geschäftsführer, eine Rechtsanwältin, ein Berufsschullehrer und ein Kinderarzt. Sie sind zwischen 31 und 77 Jahre alt, im Durchschnitt 56 Jahre.

Der Kreiswahlausschuss, sechs Beisitzer aus politischen Gruppierungen mit Landrat Martin Kistler als Vorsitzendem und Wahlleiter, stimmte in öffentlicher Sitzung den Vorschlägen der Parteien einmütig zu. Einzelne Unstimmigkeiten – es ging etwa um die Anzahl der aufgeführten Vornamen, Berufsbezeichnungen und Abkürzungen auf dem Stimmzettel – klärte der Wahlbeauftragte im Landratsamt, Reinhard Schmidt, einvernehmlich mit den Bewerbern.

Parlamentarische Erfahrung haben von den Bewerbern bereits die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter, und Felix Schreiner (CDU), der vom Landtag in den Bundestag wechseln will. Nur die ÖDP musste eine Unterstützerliste mit 200 Unterschriften vorlegen – was auch geschah. Alle anderen Parteien und Gruppierungen sind im Bundestag oder in einem Landesparlament vertreten und brauchten keine Liste.

Die Bewerber für die Erststimme im Wahlkreis 288 sind, aufgeführt nach dem Eingang der Wahlvorschläge: Geschäftsführer Daniel Poznanski (FDP) aus Bonndorf, 46 Jahre alt; Rechtsanwältin Martina Nicola Böswald (AfD) aus Staufen im Breisgau, 50 Jahre; Diplom-Volkswirt und Unternehmer Ulrich Martin Drescher (Grüne) aus Kirchzarten, 64 Jahre; Landtagsabgeordneter Felix Schreiner (CDU) aus Lauchringen, 31 Jahre; Berufsschullehrer Kilian Kronimus (ÖDP) aus Albbruck, 52 Jahre; Unternehmer Dr. h.c. Hans-Dieter Ruby (Freie Wähler) aus Waldshut-Tiengen, 74 Jahre; Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) aus Lauchringen, 54 Jahre; Kinderarzt Lothar Schuchmann (Die Linke) aus Freiburg, 77 Jahre.

Vor vier Jahren waren in den 50 Städten und Gemeinden des Wahlkreises 288 zwischen Jestetten und Glottertal über 177 000 Einwohner wahlberechtigt, von denen sich 129 000 Wähler oder 73 Prozent beteiligten. Der bisherige Inhaber des Direktmandates, Thomas Dörflinger (CDU) aus Waldshut-Tiengen, tritt bei der Bundestagswahl am 24. September nicht mehr an. Neben den 32 Kommunen des Landkreises Waldshut gehören seit 2002 auch 18 Gemeinden des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald zum Wahlkreis Waldshut.