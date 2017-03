Hochrhein Bundestagswahl 2017: Rita Schwarzelühr-Sutter startet von Platz 3 der Landesliste

Die SPD hat bei der Landesvertreterversammlung die Kandidaten für Landesliste für die Bundestagswahl gewählt. Die Waldshuter Bundestagsabgeordnete Rita-Schwarzelühr-Sutter wurde mit 90,76 Prozent auf Listenplatz 3 gewählt.

Hochrhein – Die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter wurde auf der Landesvertreterversammlung der SPD Baden-Württemberg auf den dritten Platz der Landesliste für die Bundestagswahl 2017 gewählt, informiert die Abgeordnete in einer Pressemitteilung. An der Versammlung stimmte der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz stimmte die Genossen auf den Wahlkampf ein.

„Ich freue mich, im Spitzentrio mit Leni Breymaier und Christian Lange mit dem Schulzzug Fahrt aufzunehmen und für soziale Gerechtigkeit in Baden-Württemberg zu kämpfen“, schreibt Rita Schwarzelühr-Sutter. Die Abgeordnete weiter: „Martin Schulz hat mit seiner kämpferischen Rede den Saal zum Kochen gebracht. Wir werden alles dafür geben, dass die SPD am 24. September stärkste Partei und Martin Schulz Kanzler wird.“

Die Landesvertreterversammlung der SPD Baden-Württemberg fand am Samstag in Schwäbisch Gmünd statt. Die Waldshuter Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter wurde mit 90,76 Prozent auf den dritten Platz der Landesliste gewählt und kann somit mit dem erneuten Einzug in den Bundestag im Herbst für den Wahlkreis Hochrhein/Breisgau-Hochschwarzwald rechnen, heißt es in der Mitteilung abschließend.