Kreis Waldshut Bundestagskandidatin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD): "Elektrifizierung der Hochrhein-Strecke notfalls auch ohne die Schweiz"

Wir stellen die Kandidaten zur Bundestagswahl vor. Was Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) zur Gesundheitsversorgung im Landkreis Waldshut, der Spitäler-Frage und zur Verkehrssituation sagt.

Frau Schwarzelühr-Sutter, seit 1998 ist die SPD, mit einer Unterbrechung, Teil der Bundesregierung. Dennoch kommt die A 98 nicht voran. Ein Lückenschluss ist weder erfolgt, noch in Sicht. Außer Ankündigungen ist nichts gegangen.

Das stimmt so nicht. Aktuell wird die A 98 von Rheinfelden nach Osten weitergebaut. Dass die Umfahrung Laufenburg und Murg realisiert wurde, dafür haben meine Vorgängerin und ich massiv gesorgt. Auch wenn die A 98 im neuen Bundesverkehrswegeplan mit höchster Priorität verankert ist, hat es das Land versäumt, eine Trassen-Priorisierung im Abschnitt A 98.6 Schwör-stadt-Murg vorzunehmen. Aber da muss das RP jetzt seine Hausaufgaben machen, damit es weitergehen kann. Gebaut wird jetzt auch die Ortsumfahrung von Oberlauchringen statt der A 98. 2008 war ich es, die dieses Thema vorangebracht hat. Erst wurde ich dafür „verprügelt“, später gab es einen Konsens über die Parteigrenzen hinweg. Wichtig beim Thema Verkehr ist mir auch, dass die B 314 eine 3. Fahrspur im Raum Eggingen-Stühlingen erhält.

Bleiben wir im Wutachtal. Wie können die Menschen in Grimmelshofen vom Durchgangsverkehr entlastet werden?

Wir hatten hierfür bereits einen Vorentwurf. Allerdings ist es manchmal schwierig, Projekte durchzusetzen, wenn eine Kosten-Nutzen-Rechnung schlecht ausfällt. Verkehrsminister Winfried Hermann muss jetzt nachlegen, dass wir für die Menschen in Grimmelshofen zu Ergebnissen kommen. Ich würde den Bau eines Tunnels vorschlagen, aber in der Länge so, dass eine Realisierung auch möglich ist.

Die A 98-Konsenstrasse für Bad Säckingen ist sechs Jahre alt. Armin Schuster, CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Landkreis Lörrach, präferiert inzwischen eine Bergtrasse, da diese schneller machbar sei. Sehen Sie das auch so?

Die Bergtrasse als Autobahn ist im neuen Bundesverkehrswegeplan und der gilt. Das Land hatte diesen Abschnitt mit Varianten als Autobahn und Bundesstraße angemeldet. Jetzt bin ich gespannt, mit welcher Variante das Regierungspräsidium in das Planfeststellungsverfahren gehen will. Das muss jetzt vom Regierungspräsidium in Angriff genommen werden. Denn: Bad Säckingen muss absehbar entlastet werden.

Welchen Trassenvarianten räumen Sie im Bereich Schwörstadt/Bad Säckingen und Waldshut die besten Chancen ein?

Diese Frage müssen Sie den Verantwortlichen im Regierungspräsidium und im Land stellen, wie sie jetzt mit dem Bundesverkehrswegeplan umgehen und welche möglichen Varianten sie prüfen. Interessant fände ich auch die Antwort des verkehrspolitische Sprechers der CDU-Landtagsfraktion, der bekanntlich aus dem Landkreis stammt. Und ich hoffe, dass es schneller geht, wenn die SPD wieder den Verkehrsminister im Bund stellt und wir mit der neuen Auftragsverwaltung Planung und Bau in einer Hand haben.

Halten Sie einen Zeitplan bis 2030 für den Bereich Wehr für realistisch?

Ja, wenn baldmöglichst ein Planfeststellungsbeschluss steht. Allerdings muss man auch in Waldshut zu Potte kommen. Eine Trasse kann ich nicht vorschreiben. Im Bundesverkehrswegeplan ist auch hier die Bergtrasse drin. Weil hier aber noch überhaupt nicht mit dem Planfeststellungsverfahren begonnen wurde und vor dem Hintergrund, wenn sich hier Raumschaft und politische Parteien einigen können und dies gemeinsam beim Land und Bund einfordern, halte ich hier noch vieles für möglich. Politisch will ich schnell eine leistungsfähige Ost-West-Verbindung.

Wie ist aus Ihrer Sicht der Stand bei der geplanten Elektrifizierung der Hochrhein-Strecke?

Überfüllt, unpünktlich und unzuverlässig – das ist hier der Regionalschienenverkehr heute. Damit sich dies ändert und um die Dieselloks loszuwerden, brauchen wir dringend die Elektrifizierung. Die Steuerquellen sprudeln im Bund wie im Land kräftig und in den Verkehrsetats ist so viel Geld wie noch nie drin. Deshalb müssen wir die Elektrifizierung im Notfall auch ohne die Schweiz machen.

Bremst ausgerechnet der grüne Verkehrsminister Hermann in Sachen Elektrifizierung?

Der Hochrhein mit seiner gesamten Bedeutung ist in Stuttgart nicht richtig abgebildet. Vor zehn Jahren war ich mit dem Zug schneller in Stuttgart als heute. Winfried Hermann zwingt die Pendler, aufs Auto umzusteigen.

Um die Verkehrsströme am Hochrhein zu entflechten, hat die Schweiz eine neue Rheinbrücke zwischen Sisseln und Murg-Rothaus ins Spiel gebracht. Außerdem wird eine weitere Rheinbrücke zwischen Waldshut und Koblenz diskutiert. Was sagen Sie dazu?

Die Schweiz muss aufgrund ihres LkwNachtfahrverbotes zuerst Stauraum auf ihrem Gebiet in Rheinfelden schaffen. Das würde schon reichlich zur Entlastung beitragen. Eine Brücke zwischen Sisseln und Murg lehne ich ab, weil das den Lkw-Verkehr auch dort anziehen würde. Für eine neue Rheinbrücke zwischen Waldshut und Koblenz setze ich mich in Höhe des D-CH Zollhofs seit Jahren ein. Das Land hat sie aber nicht für den Bundesverkehrswegeplan angemeldet.

Kommen wir zum Albtal. Wie ist in diesem Punkt Ihre Sicht der Dinge?

Zwei Jahre ist die Albtalstraße schon gesperrt. Nun nach erheblichem Druck und vor der Bundestagswahl hat der grüne Verkehrsminister verkündet, dass er die Straße wieder aufmachen will, aber unter dem Vorbehalt des Gutachtens und der Sanierungskosten. Eines ist sicher, der Naturschutz darf nicht als Vorwand genommen werden, die Straße nicht zu sanieren. Für das Höllental hat man sich auch eine Ausnahmegenehmigung von der EU geholt.

Kommen wir zur Spitalfrage. Da gibt es aus unserer Sicht zwei völlig verschiedene Wahrnehmungen. Halten Sie das Gejammer aus Bad Säckingen für übertrieben? Und, droht eine erneute Spaltung des Landkreises Waldshut?

Es ist doch verständlich, dass sich die Bürger Sorgen machen. Die Frage ist, was machen wir bis zur Fertigstellung des Zentralspitals? Es muss jetzt alles getan werden, dass die wirtschaftliche Schieflage verbessert wird. Es ist allen Kreisräten bewusst, dass wir bis zum Zentralspital eine Lösung brauchen, die sich wirtschaftlich einigermaßen trägt und vor allem die medizinische Versorgung sicherstellt.

Braucht es den Standort Bad Säckingen aus Ihrer Sicht?

Man wird nicht alles in Waldshut abwickeln können, was in Bad Säckingen stattfindet. Den Standort Bad Säckingen brauchen wir auf jeden Fall, bis wir das Zentralspital haben.

Haben Sie Ihre ablehnende Meinung in Sachen Zentralspital geändert?

Meine grundsätzliche Meinung hat sich nicht geändert, aber ich bin Demokratin und akzeptiere Beschlüsse.

Wie könnte es in Bad Säckingen nach Bau eines Zentralspitals weitergehen?

Aus meiner Sicht könnte die Geriatrie weiter ausgebaut werden, eventuell in Verbindung mit einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ). Und dann stellt sich die Frage, wie wir Geriatrie und MVZ geschickt miteinander verbinden können.

Halten Sie die medizinische Versorgung in Bad Säckingen für ausreichend?

Sie ist schwierig und darf auf keinen Fall schlechter werden. Bis zur Fertigstellung eines Zentralspitals braucht es auf alle Fälle zwei Standorte.

Dem Landkreis Waldshut droht ein dramatischer Engpass in der Versorgung durch Haus- und Fachärzte. Welche politischen Steuerungsmöglichkeiten sehen Sie, um den Engpass abzuwenden?

Wir haben grundsätzlich nicht zu wenige Ärzte. Sie sind v.a. falsch verteilt. Lösungen, die Haus- und Facharztversorgung im Landkreis zu verbessern wären aus meiner Sicht: Attraktivere Bedingungen zu schaffen– bereits für Medizinstudenten, die sich verpflichten aufs Land zu gehen z.B. ein vereinfachter Hochschulzugang, bei der Übernahme einer Landarztpraxis, bei der Arbeitsteilung und bei der Kinderbetreuung vor Ort.

Kommen wir zurück zur Schweiz. Muss der Hochrhein mit zwei alten Pannenreaktoren vor der Tür leben? Haben Sie im Bundesumweltministerium nicht mehr Einflussmöglichkeiten?

Wenn es nach mir ginge, würden Leibstadt und Beznau morgen schon abgeschaltet. Aber die Schweiz ist ein souveräner Staat und hatte über die Laufzeiten sein Volk abstimmen lassen. Das Bundesumweltministerium diskutiert das Thema Sicherheit immer wieder mit der Schweiz. Sie können sicher sein, dass ich und mein Haus den Finger immer wieder in die Wunde legen.

Wie groß ist die Gefahr eines grenznahen Schweizer Atom-Endlagers?

Stand heute kommt das Endlager direkt in Grenznähe. Wir sind auf der Hut, dass auch tatsächlich das sicherste Endlager nach Stand der Technik und Wissenschaft realisiert wird. Deshalb hat mein Ministerium auch verlangt, dass mögliche Umweltauswirkungen schon jetzt bei allen drei geplanten Standorten vorgelegt werden.

Zur Person

Rita Schwarzelühr-Sutter (54), Diplom-Betriebswirtin, ist seit 2005 – mit einer einjährigen Unterbrechung – Mitglied des Bundestags. Ende 2013 wurde sie Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und verhandelte in dieser Position die weltweite Nachhaltigkeits-Agenda bei UN. Seit 2001 ist sie SDP-Kreisvorsitzende und seit 2004 Mitglied des Kreistages. Ihre politischen Wurzeln liegen in der Anti-Atomkraftbewegung. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern.