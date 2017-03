Kreis Waldshut Bürger vom Hochrhein sind bei der SPD-Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter in Berlin zu Gast

50 Einwohner des Wahlkreises Waldshut diskutieren mit ihrer SPD-Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter über drängende politische Themen am Hochrhein.

Der Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter zu einer viertägigen politischen Bildungsreise nach Berlin folgten 50 interessierte Bürger aus dem Wahlkreis Waldshut. Dies schreibt das Büro der Abgeordneten in einer Pressemitteilung. Ehrenamtliche der Herzkissengruppe Lauchringen, Mitglieder des Kolpingwerks Lauchringen und Mitglieder des Kreisseniorenrates Waldshut erlebten ein abwechslungsreiches Programm im politischen Berlin. Sie informierten sich über die Alterssicherung und die Rentenentwicklung beim Deutschen Rentenversicherungsbund. Eindrücklich waren die Gedenkstätte Deutscher Widerstand (Stauffenberg-Gedenkstätte) und vor allem die Besichtigung des Deutschen Bundestages und der Landesvertretung von Baden-Württemberg.

Rita Schwarzelühr-Sutter empfing die Besuchergruppe in ihrem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Im Gespräch mit den Bürgern aus ihrem Wahlkreis gab sie einen Einblick in ihre tägliche Arbeit. Auch die Teilnehmer hatten einige Fragen und Anregungen von Zuhause mitgebracht. Hinsichtlich des demografischen Wandels regten sie eine Diskussion über die ärztliche Versorgung in den ländlichen Gebieten der Region, insbesondere die Spitaldiskussion an. Die Sperrung der Albtalstraße wurde thematisiert, ebenso die Situation an den Zollstellen und die Einführung eines elektronischen Systems für Ausfuhrscheine. „Gerade hier erwarte ich, dass es zu einer Übergangslösung aus dem Bundesfinanzministerium kommen muss, sollte das elektronische System noch länger auf sich warten lassen“, teilt Rita Schwarzelühr-Sutter mit.