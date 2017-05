Kreis Waldshut Bodybuilder muss 13 300 Euro Geldstrafe zahlen für Kartons voller Dopingmittel

Ein Bodybuilder muss 13 300 Euro Geldstrafe zahlen. Eine Zollstreife wurde im Wutachtal fündig: Im Kofferraum lagen kartonweise Dopingmittel.

Mit Hunderten von Doping-Einheiten im Auto ging ein Kraftsportler zwischen Lauchringen und Wutöschingen in die Fänge einer Zollstreife. Zum Preis der fragwürdigen Medikamente kommt jetzt noch eine Geldstrafe von 13 300 Euro hinzu. Vor der Amtsrichterin akzeptierte der kräftig gebaute Bodybuilder das Urteil und äußerte sich, er sei ein für allemal kuriert von verbotenen Muskelwachstumsdrogen.

Wegen „unerlaubten Besitzes von Dopingmitteln in nicht geringer Menge“ stand der deutsche Bodybuilder mit Wohnsitz in der Schweiz vor Richterin Bianca Stoll. An der Tatsache und Menge der gefundenen Ampullen und Tabletten bei dem Angeklagten gab es vor Gericht nichts zu bestreiten. Kartonweise fanden die Zoll-Fahnder bei der Kontrolle im September 2016 unter anderem das Hormon Testosteron, das den Muskelaufbau fördert, das Protein HCG und das Anabolikum Nandrolon. Im Auto des Angeklagten lag demnach das 93-fache dessen an Wirkstoffen, was als geringe Menge straffrei mitgeführt werden darf. Die Behörde ging bei dem Muskelmann gleichwohl davon aus, dass er die Dopingmittel zum Eigenverbrauch besaß.

Es habe sich auch gezeigt, dass bei der zweifelhaften Lieferung aus dem Ausland die Wirkstoffe nicht in der angegebenen Menge vorhanden waren, der Käufer also betrogen worden sei, erklärte Sebastian Wußler von der Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft in Freiburg. Die Mittel hatte sich der Angeklagte offenbar per Paketdienst nach Deutschland liefern lassen. Eine direkte Lieferung in die Schweiz wäre demnach wegen der Zollkontrolle riskanter gewesen.

Es gehe dem Angeklagten bei dem Prozess allein um die Höhe des Strafbefehls über 20 000 Euro, den die Anklagebehörde gegen den 29-Jährigen erwirkt hatte, erklärte Verteidigerin Kristina Müller vor dem Waldshuter Gericht ganz offen. Weil der Dopingsünder von Anfang an geständig war, sogar den Lieferanten in der Slowakei und den Bankkontakt preisgegeben hatte, ließ es die Staatsanwaltschaft bei einer Geldstrafe bewenden. Allerdings hätte der Angeklagte finanziell besser fahren können – bei einer Haftstrafe auf Bewährung wäre die Geldauflage schließlich geringer ausgefallen.

In ihrem Urteil berücksichtigte Einzelrichterin Bianca Stoll unter anderem die Tatsache, dass einem Bruttoeinkommen des Angeklagten von 3800 Franken in der Schweiz auch entsprechend hohe Lebenshaltungskosten gegenüberstehen. Aus ursprünglich 200 Tagessätzen à 100 Euro wurden im Urteil des Amtsgerichtes Waldshut nun 190-mal 70 Euro, gleich 13 300 Euro, die der Lastwagenfahrer in den nächsten Jahren mit 250 Euro monatlich abstottern kann.