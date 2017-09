Bernau/Kreis Waldshut Blasmusikverband Hochrhein ehrt 91 Musiker

Der Blasmusikverband Hochrhein hat 91 Musiker aus den Musikvereinen des Landkreises geehrt. Präsident Felix Schreiner zollte den Geehrten Respekt für ihre Lebensleistung. Die meisten Geehrten stellte der Musikverein Bernau, darunter waren auch drei Vorstandsmitglieder (25 Jahre).

Bernau – Zum dritten Mal organisierte der Blasmusikverband Hochrhein eine gemeinsame Ehrung im Verbandsgebiet für langjährige aktive Musiker. Mit 107 Vereinen und über 5000 aktiven Musikern aus dem gesamten Landkreis Waldshut hatte das Präsidium beschlossen, jährlich eine gemeinsame Ehrung zu veranstalten, die in diesem Jahr im Kurhaus Bernau stattfand. Mit dieser großen Ehrung wurden aktive Musiker für 40, 50 und 60 Jahre sowie Vorstandsmitglieder für 25-jährige Vereinstätigkeit ausgezeichnet.

Nach der mit flotter Marschmusik inszenierten Begrüßung durch den Musikverein Bernau mit seinem Dirigenten Dominik Hierholzer konnte Verbandspräsident Felix Schreiner nahezu 180 Gäste begrüßen. Unter ihnen befanden sich einige Bürgermeister, Ehrengäste, Ehrenmitglieder des Verbandes sowie Bezirksvorsitzende, zahlreiche Vereinsvertreter und Jubilare.

In seinen Grußworten zeigte sich Bernaus Bürgermeister und BVH-Ehrenmitglied Rolf Schmidt erfreut, eine solch große Runde aus allen Regionen des Landkreises begrüßen zu können, neben des Präsidiums vor allem auch die „ältere Garde“. Er präsentierte die Gemeinde Bernau mit besonderer Erwähnung der beiden Musikvereine mit 110 Musikern sowie einer Jugendkapelle. In seiner Festrede bezeichnete es Präsident Felix Schreiner als eine große Ehre, in diesem Festakt langjährige Musiker ehren zu können.

Es sei großartig, in den Musikvereinen jahrzehntelang gemeinsam zu musizieren und Erfolg zu haben, sich ehrenamtlich zu engagieren und in den Gemeinden bei öffentlichen und kirchlichen Festen zu musizieren. Felix Schreiner zollte den Geehrten Respekt für ihre Lebensleistung, den Verein in Verbundenheit mit der Heimat und dem Wunsch, der Blasmusik treu zu bleiben, mitgeprägt zu haben. Geehrt wurden 65 Musiker für 40 Jahre, 19 für 50 Jahre, vier für 60 Jahre sowie drei Vorstände für 25 Jahre und ein Ehrendirigent. Die meisten Geehrten stellte der Musikverein Bernau mit elf Mitgliedern. Für 40-jährige aktive Tätigkeit gab es neben der Urkunde die Goldene Ehrennadel, für 50 Jahre die Große Goldene Ehrennadel, jeweils vom Bund Deutscher Blasmusikverbände. Die Ehrungen nahmen Präsident Felix Schreiner und die Vizepräsidenten Ralf Eckert und Brigitte Russ, unterstützt von Schriftführerin Patricia Schmidt, vor.

Nach der letzten musikalischen Darbietung des Musikvereins Bernau versammelten sich alle Geehrten zum Gruppenfoto. Verbandspräsident Felix Schreiner dankte den Anwesenden für ihr Erscheinen sowie dem Musikverein Bernau für die musikalische Umrahmung und die Ausrichtung des Festes sowie den Vizepräsidenten des Blasmusikverbands Hochrhein für die Organisation.

Die Geehrten