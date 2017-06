Kreis Waldshut Bitte nicht anfassen: Tipps für den Umgang mit dem Wildtiernachwuchs

Kreisjägerverein möchte Bevölkerung für den Umgang mit dem Wildtier-Nachwuchs sensibilieren und gibt Tipps für den Ernstfall. Was Sie tun können, wenn sie ein Rehkitz finden, erfahren Sie hier.

Kreis Waldshut – Momentan sind Wald und Wiesen eine Kinderstube. Viele heimische Wildtiere bekommen ihren Nachwuchs und der ist häufig gefährdet. Darüber informiert der Kreisverein Badischer Jäger in einer Pressemitteilung. Deshalb ist es wichtig, einige Dinge unbedingt zu beachten, meint Kreisjägermeister Bernhard Kallup. Denn gerade in den vergangenen Tagen seien mehrere Rehkitze, die von Waldbesuchern gefunden und mit nach Hause genommen wurden, verendet. Teilweise, weil sie schwere Verletzungen durch Hundebisse hatten. „Freilaufende Hunde sind im Wald für die Tiere ein großes Problem. Deshalb können wir immer wieder nur betonen, wie wichtig es ist, die Hunde im Wald an die Leine zu nehmen“, erklärt Bernhard Kallup. Teilweise seien die Rehkitze von den Findern aber auch falsch versorgt worden (falsches Futter, unnötige Unruhe), was dann zu deren Tod führte. Denn, so niedlich ein Rehkitz auch ist, es ist kein Spielzeug für Kinder, schreibt der Kreisverein weiter

„Wir appellieren deshalb an alle, die ein Rehkitz finden: lassen Sie es bitte im Wald oder auf der Wiese liegen und verständigen Sie den zuständigen Jäger oder Landwirt. Die wissen am besten, was in einem solchen Fall getan werden muss“, sagt Bernhard Kallup. Die Jungtiere dürfen laut Kallup auf keinen Fall angefasst oder gestreichelt werden, auch wenn der Nachwuchs scheinbar verlassen wirke. Denn Rehkitze oder auch Junghasen werden tagsüber von den Muttertieren abgelegt. Das ist Teil der Überlebensstrategie, denn gut getarnt und geruchlos ist der Nachwuchs für natürliche Fressfeinde wie den Fuchs kaum zu entdecken. Werden sie von Menschen berührt, nehmen sie deren Geruch an. Das Muttertier wird abgeschreckt und die Jungtiere werden dann tatsächlich zu Waisen.

Ein weiteres Problem für Jungtiere entstehe laut Verein vor allem beim Abmähen der Wiesen. Rehe und Hasen drücken sich bei Gefahr instinktiv auf den Boden. Der nach Beute suchende Fuchs beispielsweise lässt sich dadurch täuschen, die nahende Mähmaschine wird dagegen zur tödlichen Falle. Oftmals arbeiten Jäger und Landwirte gemeinsam daran, den Mähtod zu vermeiden. So können die Wiesen abgesucht und die Jungtiere, eingepackt in Gras oder Äste, an den Rand gelegt werden. Oder man versucht, von vornherein die Tiere von den Wiesen fernzuhalten. Ideal sei es, eine Wiese von innen nach außen zu mähen. So bleibe den Tieren die Möglichkeit der Flucht.

Der Verein weist darauf hin, dass ein aufgefundenes Rehkitz tatsächlich auch in Gefahr sein kann. Das sei zum Beispiel der Fall, wenn das Rehkitz längere Zeit „fiept“, also nach der Mutter ruft. Eine Rehgeiß würde das Kitz nicht lange rufen lassen, da auch das Raubwild die Signale kennt. Solange aber Menschen oder Hunde in der Nähe sind, wird die Rehmutter ihr Kitz nicht säugen gehen, da sie zu große Angst hat, ihr Kitz zu verraten, informiert Kallup.