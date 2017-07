Kreis Waldshut Besondere Betrugsmasche: Polizei warnt vor Benzinbettlern im Kreis Waldshut

Zwischen Dettighofen und Riedern am Sand traten am Samstagnachmittag sogenannten „Benzinbettler“ auf. Die Polizei warnt.

Hierbei handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine besondere Betrugsmasche. Die betreffenden Personen stehen in der Regel auf einem Parkplatz oder an einer Ausbuchtung direkt an der Straße und geben vorbeikommenden Autofahrern Haltezeichen. Wenn diese anhalten wird ihnen erzählt, dass man sich in einer Notlage befindet und Geld für Benzin benötigt – „was in aller Regel nie der Fall ist“, so Polizeisprecher Dietmar Ernst.

Bei den vermeintlich Hilfesuchenden handle es sich fast ausschließlich um Osteuropäer. So auch am Samstagnachmittag, als eine Autofahrerin angehalten und in der beschriebenen Weise angebettelt wurde. Die Frau gab nichts heraus, fuhr weiter und informierte die Polizei. Bei deren Eintreffen waren die „Benzinbettler“ verschwunden. Offenbar hatten sie doch noch ausreichend Sprit im Tank.