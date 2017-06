Dogern Auf den Gleisen unterwegs: Hund legt Zugverkehr am Hochrhein lahm

Auf den Gleisen unterwegs: Hund legt Zugverkehr am Hochrhein lahm

Verspätungen bei der Bahn kommen immer wieder einmal vor – dieser Grund ist allerdings ungewöhnlich. Ein Hund irrte im Kreis Waldshut auf den Schienen herum und sorgte zwei Stunden lang für Chaos.

Fahrgäste der Deutschen Bahn mussten am Dienstnachmittag, 6. Juni, auf der Hochrheinstrecke jede Menge Geduld dabei haben. Der Grund: ein Hund. Denn auch ein Vierbeiner kann den Fahrplan der Deutschen Bahn gehörig durcheinander wirbeln.

Gegen 15 Uhr verständigten Reisende den Polizeinotruf darüber, dass sich ein Hund im Bahnhof Dogern im Gleisbereich aufhalten würde. Alle bereits unternommenen Versuche, den Hund aus dem Gleis zu vertreiben seien gescheitert, berichtet die Polizei. Nachdem eine Streife der Waldshuter Bundespolizei vor Ort eintraf, war der Hund jedoch bereits wieder verschwunden.

Knapp eine Stunde später verständigte die Notfallleitstelle der Bahn wiederum die Bundespolizei. Der Hund lief demnach zwischenzeitlich im Gleis bei Albbruck in Richtung Basel. Kurz vor dem Bahnhof Albbruck versuchten mehrere Passanten den Hund aus dem Gleis zu bergen. Die Strecke musste daraufhin gesperrt werden, um die Menschen – und auch den Vierbeiner – nicht zu gefährden. Auch von diesen Einfangversuchen ließ sich der Hund nicht beeindrucken und trabte weiter im Gleis gen Westen.

Erst gegen 17 Uhr gelang es dann der Bundespolizeistreife den Hund aus dem Gleisbereich zu vertreiben. Der Vierbeiner verschwand in einem Feld und dann in einem Waldstück. "Offensichtlich hatte der Hund bemerkt, dass er mittels des mitgeführten Hundefängers eingefangen werden sollte", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Bilanz des ungewöhnlichen Vorfalls: ein Zug mit Totalausfall; 15 Züge mit Teilausfall weil sie aus Westen nur bis Laufenburg und aus Osten nur bis Waldshut fahren konnten; die Stellung eines Ersatzzuges und 466 Verspätungsminuten auf der Hochrheinstrecke. Da der Hundehalter nicht ermittelt werden konnte, wird die Bahn wohl auf den Kosten sitzen bleiben, so die Ermittler.