Waldshut-Tiengen "An die Schmerzgrenze gegangen": Oberbürgermeister Philipp Frank im Interview zur Spitäler-Diskussion

Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank spricht über seine Sicht auf die derzeitige Spitäler-Diskussion. 17,5 Mililonen Euro hat die Stadt hierfür in den letzten Jahren überwiesen. Geht es nach ihm, soll der gewünschte Co-Geschäftsführer auch Investitionen in Waldshut prüfen.

Herr Frank, wie fassen Sie den Gesundheitszustand der Spitäler Hochrhein GmbH zusammen?

Ich würde sagen, der Patient ist stark angeschlagen und liegt auf der Intensivstation.

Ist er noch zu retten?

Bei der richtigen Therapie und wenn schnell die richtigen Entscheidungen getroffen werden, besteht die Chance auf Heilung.

Wie treffen die Verantwortlichen diese richtigen Entscheidungen?

Zunächst indem wir keine falschen Entscheidungen treffen. Konkret meint das, dass die zwingend erforderlichen Investitionen dort vorgenommen werden, wo sie am dringendsten benötigt werden – also dort, wo der Klinikbetrieb stattfindet und wo Erlöse erzielt werden.

Das wäre derzeit das Spital Waldshut. Würde dieses allein schwarze Zahlen schreiben?

Es gibt Experten, die es für möglich halten, das Spital Waldshut zu ertüchtigen, dort recht schnell wieder vertretbare Ergebnisse zu erzielen – und damit die wirtschaftliche Basis zu schaffen, um in zehn bis 15 Jahren gut geplant ein neues Zentralspital zu realisieren. Der Sanierungsgeschäftsführer, den wir Frau Jeitner unterstützend an die Seite stellen wollen, wird diese Option in den nächsten Wochen prüfen.

Könnte man mit nur einem Spital die Gesundheitsversorgung in der Übergangszeit bis zum beschlossenen Zentralspital überhaupt sicherstellen?

Faktisch wird die Gesundheitsversorgung schon seit einem Jahr zum größten Teil durch das Spital Waldshut aufrechterhalten. Und der leitende Notfallarzt soll erst vor kurzem bestätigt haben, dass auch die Notfallversorgung gewährleistet ist.

Vor einem Jahr hat die Stadt Waldshut-Tiengen erstmals den Wunsch formuliert, aus der Spitäler Hochrhein GmbH auszusteigen. Wie wahrscheinlich ist das?

Es gibt im Gemeinderat die Forderung, so schnell wie möglich aus dem Spitäler-Betrieb auszusteigen. Der frühestmögliche Zeitpunkt dafür wäre der 31. Dezember 2017. Hierfür hat der Gemeinderat – als Verwaltungsrat des Spitalfonds Waldshut – im Oktober 2016 einen formalen Beschluss gefasst. Anfang dieses Jahres haben wir dem Landrat unsere Vorstellungen für den Ausstieg in einem Eckpunktepapier dargelegt. Mittlerweile hat auch der Landrat seine Erwartungen formuliert. Einfach wird der Ausstieg nicht werden, weil beide Seiten ihre Interessen haben. Es geht um sehr viel Geld. Für meine Stadt kann ich einen Ausstieg um jeden Preis nicht empfehlen. Aber: Aufgrund des im Konsortialvertrag festgeschrieben Einstimmigkeitsgebots sind wir auf das Wohlwollen unseres Mitgesellschafters – das heißt des Landrats und des Kreistages – angewiesen.

Warum ist der Ausstieg so schwierig?

Der Ausstieg ist ein sehr schwieriger Prozess, weil es um sehr viele Vermögenswerte geht und jede Partei ihre Vor- und Nachteile gut abwägen muss. Der Fusionsvertrag enthält keine Ausstiegsklausel und man ist auf die Zustimmung des Mitgesellschafters angewiesen. Hinter dem Landrat und dem Oberbürgermeister stehen mit dem Kreistag und dem Gemeinderat zwei Gremien, die es mitzunehmen gilt.

Was passiert bei einem Ausstieg mit dem Spitalfonds der Stadt?

Der wird weiterhin erhalten bleiben.

Haben Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen und Landrat Martin Kistler zu der Kündigung von Geschäftsführerin Simone Jeitner und verzögerten Entscheidungen geführt?

Es liegt in der Natur der Sache, dass es bei solch komplexen Themen zu unterschiedlichen Betrachtungsweisen im Hinblick auf mögliche Handlungswege kommen kann. Auf der persönlichen Ebene verstehen wir uns sehr gut. Das gilt auch für meine Beziehung zur Geschäftsführerin Simone Jeitner.

Wie erklären Sie sich, dass der Aufschrei in der westlichen Kreisbevölkerung deutlicher ist als in der östlichen?

Das liegt aus meiner Sicht daran, dass der Fortbestand des Spital-Standortes Bad Säckingen in Frage gestellt ist. Insofern sind die Emotionen der Bevölkerung und Beschäftigten durchaus verständlich und nachvollziehbar. Möglicherweise sind auch sachliche Informationen noch nicht hinreichend transportiert worden und da angekommen, wo sie ankommen sollen.

Wie steht es um die Zahlungsfähigkeit der Spitäler Hochrhein GmbH?

Die Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist eine Herausforderung, die mich seit meinem ersten Tag im Amt beschäftigt. Seit Oktober 2015 bis heute sind die Gesellschafter – Stadt und Landkreis – permanent gefordert, die Liquidität der Spitäler Hochrhein GmbH zu sichern. Dabei sind wir als Stadt mit insgesamt 17,5 Millionen Euro bis an die Schmerzgrenze gegangen; aufgrund vertraglicher Verpflichtungen.

Bleiben andere städtische Aufgaben durch den Aufwand rund um die Spitäler Hochrhein GmbH auf der Strecke?

Zeitlich nehmen mich die Spitäler schon sehr in Anspruch. Die Dynamik, andere wichtige Themen anzugehen, ist zwangsläufig gedrosselt. Und klar ist auch: Die Millionen, die wir dem Spital zugeführt haben, fehlen im städtischen Haushalt, um andere Vorhaben zu realisieren.

Lange herrschte in der Spitäler-Diskussion Stillschweigen. Dann sind auch Sie mit dem Grußwort im Mitteilungsblatt nach vorne geprescht. Warum jetzt?

Mir war der Schritt in die Öffentlichkeit wichtig, um deutlich zu machen, welche Fallhöhe wir bei den Spitälern inzwischen erreicht haben und wo die Ursachen der strukturellen Probleme liegen. Den Gemeinderat hatte ich darüber fortlaufend unterrichtet.

Zur Person

Philipp Frank ist 49 Jahre alt und seit wurde am 13. September 2015 zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Waldshut-Tiengen gewählt. Der Betriebswirt und Geisteswissenschaftler übernahm am 20. Oktober 2015 das Amt als Nachfolger von Martin Albers. Frank wurde in Freiburg geboren und lebte vor seinem Amtsantritt mit seiner Familie in Villingen-Schwenningen. Das CDU-Mitglied ist verheiratet und hat zwei Kinder. Durch sein Amt als Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen ist Philipp Frank Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Spitäler Hochrhein GmbH.