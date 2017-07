Kreis Waldshut Abschied vom Landratsamt: Kulturreferent Jürgen Glocker geht in Ruhestand

Nach 30 Jahren verlässt Jürgen Glocker, Leiter des Amtes für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit, das Landratsamt in Waldshut. Der 63-jährige promovierte Literaturwissenschaftler und Historiker machte insbesondere das Kulturzentrum im Schloss Bonndorf deutschlandweit bekannt.

Seit 30 Jahren prägt er das kulturelle Leben im Landkreis Waldshut. Und längst so, dass Ausstellungen, Konzerte und Lesungen weit über die Region hinausstrahlen. Nicht nur die Ausstellungen im Schloss Bonndorf finden bundesweite Beachtung. Verantwortlich hierfür: Jürgen Glocker, Kulturreferent des Landkreises Waldshut und in Personalunion auch verantwortlich für die Pressearbeit des Landkreises. Zum Jahresende geht diese Ära zu ende. Der 63-jährige promovierte Literaturwissenschaftler und Historiker geht in den Ruhestand. Landrat Martin Kistler dankte Jürgen Glocker für 30 Jahre engagierter Tätigkeit in den Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit und der Kultur. Glocker selbst sagt, er gehe in den Ruhestand und wolle sich zugleich neuen Aufgaben zuwenden. Unter anderem stehe er Kommunen zur Beratung zur Verfügung: „Ich freue mich auf neue Herausforderungen.“ Die Stelle soll in ihrer jetzigen Form wieder ausgeschrieben werden.

In der Pressemitteilung des Landratsamtes schreibt Landrat Martin Kistler: Jürgen Glocker habe über die Jahre hinweg ungezählte Anfragen der Medien beantwortet und Pressemitteilungen geschrieben. Jahr für Jahr habe er, neben anderen Publikationen, die Redaktion des Periodikums "Heimat am Hochrhein" innegehabt. Unter seiner Leitung sei das Kreisarchiv ebenso aufgebaut worden wie das Museum St. Blasien und die Museumsmühle in Stühlingen-Blumegg. Beim Volkskundemuseum Hüsli sei es ihm gelungen, die Besucherzahlen nach den Boom-Jahren der Fernsehserie „Die Schwarzwaldklinik“ zu stabilisieren und neue inhaltliche Akzente zu setzen. Das Kulturzentrum Schloss Bonndorf habe G zur einzigen Dreisparten-Einrichtung des Südschwarzwalds und zu einem kulturellen Leuchtturm entwickelt, der weit ins Land hinaus strahle.

Große Verdienste habe sich Jürgen Glocker beim Aufbau und der stetigen Weiterentwicklung des Kultursponsorings erworben. Auch die Gründung des Bonndorfer „Freundes- und Förderkreises“ sei während seiner Dienstzeit erfolgt. Glocker habe das Schloss Bonndorf zu einem Zentrum des gesellschaftlichen Austauschs und zu einer Schnittstelle zwischen der Kultur der Großstädte und des ländlichen Raums gemacht und habe sich stark für die kulturelle Kooperation mit den Städten und Gemeinden des Landkreises und für die grenzüberschreitende Kulturarbeit engagiert, so der Landrat. Er sitze im Vorstand mehrerer kultureller Stiftungen und habe immer wieder in literarischen Jurys des Landes Baden-Württemberg mitgewirkt (Friedrich-Schiller-Gedächtnispreis, Johann-Peter-Hebel-Preis, Literaturstipendien). Außerdem sei er Mitglied im Beirat der Literarischen Gesellschaft (Karlsruhe).