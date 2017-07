Waldshut-Tiengen Abfallbilanz: Darum macht der Fiskus den Restmüll teurer

Eine Steuernachzahlung in Höhe von 2,22 Millionen Euro hat die Bilanz des Abfallbetriebs des Landkreises getrübt. Wegen einer Gesetzesänderung ist für die Müllverbrennung in der Schweiz Einkommensteuer fällig. Trotz Mehreinnahmen liegt der Verlust bei 1,2 Millionen Euro.

Kreis Waldshut – Das Finanzamt verhagelte dem Abfallbetrieb des Landkreises im vergangenem Jahr die Rechnung. Entsprechend der guten Wirtschaftslage präsentierte Betriebsleiter Elmar Weißenberger dem Kreistag fast nur schöne Zahlen. Doch wegen einer Steuernachzahlung musste der Eigenbetrieb einen Jahresverlust von 1,2 Millionen Euro ins aktuelle Wirtschaftsjahr übertragen.

Die Steuerschulden rühren von einer Gesetzesänderung her. Seit 2011 unterliegt die Müllverbrennung, die der Landkreis Waldshut in der benachbarten Schweiz erledigen lässt, der deutschen Umsatzsteuer von 19 Prozent. Erst im Jahr 2015 wurden die Müllbetriebe durch eine Steuerprüfung darauf aufmerksam. 2016 war nun die Nachzahlung für die Jahre 2011 bis 2014 fällig, mit Verzugszinsen 2,22 Millionen Euro zu Lasten des Abfallwirtschaftsbetriebes.

Für die Kosten von Müllabfuhr, Verbrennung, Abfalldeponien, Recyclinghöfe und Altstoffsammlungen hatte der Betrieb im vergangenem Jahr 14,7 Millionen Euro kalkuliert. Die Erträge lagen dann um 1,86 Millionen höher. Weil mehr Behälter bestellt und mehr Säcke verkauft wurden, brachte der Hausmüll 10,45 Millionen oder 356 000 Euro mehr als im Vorjahr ein. Viel mehr als kalkuliert nahm die Abfallwirtschaft für Holzabfälle ein, auch für Erdaushub und Bauschutt. Insgesamt wurden auf den Deponien 1,4 Millionen Euro Gebühren eingenommen.

Weil der Müllverbrennungsschlacke in der Deponie Lachengraben jetzt das Metall entzogen wird, kletterte auch der Erlös für Schrott auf 538 000 Euro. Seit Mitte 2016 zogen die Preise für Papier und Karton leicht an, so dass der Erlös für den Kreisbetrieb leicht stieg auf 740 000 Euro.

Auf der anderen Seite wurde wegen der gestiegenen Restmüllmenge auch die Abfuhr durch Unternehmer teurer. Verbesserungen bei der Altholzverwertung und die neue Erfassung von Hartkunststoffen kosten ebenfalls. Mehr Restmüll erhöhte auch den Aufwand für die „thermische Behandlung“ sprich Verbrennung in den Schweizer Anlagen auf 4,3 Millionen Euro.

Mit der erwähnten Umsatzsteuer-Nachzahlung hatte der Abfallbetrieb des Landkreises im vergangenen Jahr über drei Millionen Euro höhere Aufwändungen als geplant, andererseits fast 1,9 Millionen mehr Einnahmen. Die Schulden verringerte der Betrieb auf 1,36 Millionen Euro. Trotz des Jahresverlustes sprach Elmar Weißenberger vor den Kreisräten von einem „insgesamt guten Ergebnis“ für 2016. Die Hausmüll-Gebühren für dieses Jahr haben die Kreisräte bereits erhöht. Spätestens für das Jahr 2019 wird eine neue Kalkulation fällig, weil neben der grauen Tonne auch eine gelbe Biotonne im Haushalt obligatorisch wird.

Abfall in Zahlen

Für die Müllbeseitigung, 23 Recyclinghöfe, Deponien und Altstoffsammlungen setzte der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises im vergangenem Jahr 17,7 Millionen Euro um und machte dabei 1,2 Millionen Defizit. Der Eigenbetrieb mit Sitz in der Waldtorstraße 1 in Waldshut hat 29 Mitarbeitende, davon drei Beamte. Der Personalaufwand liegt bei 1,8 Millionen Euro.