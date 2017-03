vor 32 Minuten Claus Bingold Waldshut-Tiengen A 98: Konkrete Schritte der Realisierung für Abschnitt 5 und 6

Um das weitere Vorgehen bei der Realisierung der A 98 und der Hochrheinbahn ging es in der Sitzung des Regionalverbandes Hochrhein. In der Straßenbaukonferenz des Landes wurde das Vorgehen des Landes bei der A 98 in zwei Stufen vorgestellt. Konkrete Schritte der Realisierung gibt es demnach für die Abschnitte A 98.5 (Rheinfelden-Karsau) und A 98.6 (Schwörstadt-Bad Säckingen).

