Kreis Waldshut 51 Messpunkte wurden bei der Atomendlager-Suche der Nagra überprüft

Die Nagra schließt ihre 3D-Seismik-Kampagne ab. Ein räumliches Bild des Untergrunds ergibt sich dadurch. 98 Prozent der Grundbesitzer stimmen der Untersuchung zu. Messungen liefern wichtige Grundlagen für die Entscheidung über Endlagerstandorte.

Kreis Waldshut – Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) hat ihre 3D-Seismik-Kampagne abgeschlossen. Ziel waren Sondierungen in Bezug auf die geplanten Atommüll-Endlager. Wie die Schweizer Organisation mitteilte, wurden seit Oktober 2015 rund 200 Quadratkilometer Fläche in 53 Gemeinden der drei Standortgebiete Jura Ost, Zürich Nordost und Nördlich Lägern untersucht. Auch in deutschen Orte wurde gemessen. Dies schreibt die Nagra in einer Pressemitteilung.

Durchschnittlich 130 Mitarbeiter des Messtrupps der Firma DMT aus Essen waren an 191 Tagen im Feld unterwegs: Sie haben Kabel ausgelegt, Vibrationspunkte angeregt und mit ihren Fahrzeugen kontrolliert, dass alle Messlinien in Ordnung sind. Am Freitag sei die 3D-Seismik-Kampagne erfolgreich abgeschlossen worden, so die Nagra. „Mit über 51 000 Messpunkten war es die umfangreichste 3D-Seismik-Kampagne, die in der Schweiz jemals durchgeführt wurde“, sagt Tim Vietor, Mitglied der Geschäftsleitung. Und wahrscheinlich werde es die letzte 3D-Seismik der Nagra sein, denn der Untergrund in den potenziellen Standortgebieten sei damit seismisch sehr gut untersucht.

Ziel der jüngsten Messungen sei gewesen, ein dreidimensionales Bild des Untergrunds zu gewinnen, um so zuverlässige Aussagen über die Geologie und die Langzeitsicherheit eines Tiefenlagers für radioaktive Abfälle zu gewinnen. Die neuen Kenntnisse sollen Aufschluss geben über die Platzverhältnisse unter Tage und über die beste Lagerauslegung. 3999 Grundstücksbesitzer mussten im Zuge der Messkampagne vorinformiert werden, berichtet die Nagra.

3907 Eigentümer hätten zugestimmt, dass auf ihrem Land Kabel ausgelegt oder Anregungspunkte für die Messungen festgelegt werden dürfen. Die Mitarbeiter des Messtrupps fuhren mit rund 60 Fahrzeugen 1,1 Millionen Kilometer, das entspricht 27,7 Umrundungen der Erde. An 40 779 Punkten wurden Anregungen in den Untergrund geschickt, die an 51 109 Messpunkten registriert wurden.

„Von allen angefragten Grundstücksbesitzern haben 98 Prozent zugestimmt“, sagt Vietor. Das sei ein mehr als erfreuliches Ergebnis. Dass die vielen Fahrten des Messtrupps in den Regionen manchmal als störend empfunden wurden, sei nachvollziehbar. Darum schätze er umso mehr die Unterstützung durch die Bevölkerung in den Regionen: „Es gab keine absichtlichen Beschädigungen oder Vandalismus.“ Auch von größeren Unfällen sei man verschont geblieben. Das sei keine Selbstverständlichkeit bei solch umfangreichen Feldarbeiten. Nun folgen die Aufräumarbeiten. Vietor betonte die Notwendigkeit der Untersuchungen: „Die Messungen sind wichtig, damit bei der Standortwahl ein sicherheitsgerichteter Entscheid gefällt werden kann.“

Endlagerung

Gemäß Schweizer Kernenergiegesetz sind die Verursacher radioaktiver Abfälle, also die Atomkraftwerksbetreiber, für eine sichere Entsorgung verantwortlich. 1972 haben die Kernkraftwerksbetreiber und der Bund dafür die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) gegründet. Sie hat ihren Sitz in Wettingen (AG). Die Nagra ist das technische Kompetenzzentrum der Schweiz für die Entsorgung radioaktiver Abfälle in geologischen Tiefenlagern. 110 Mitarbeiter sind bei der Genossenschaft beschäftigt. Forschungsprogramme in zwei Schweizer Felslabors und eine internationale Zusammenarbeit gehören zur Tätigkeit der Genossenschaft. (Quelle: Nagra)