Kreis Lörrach/Kreis Waldshut 48 Gastronomen unterziehen sich der Sommerprüfung

48 angehende Gastronomen aus den Landkreisen Waldshut und Lörrach haben im Brauerei-Gasthof Waldhaus an der Sommerprüfung teilgenommen. Dort mussten die Köche ein Drei-Gänge-Menü kochen, die Hotel- und Restaurantfachleute mussten unter Beweis stellen, dass sie größere Anlässe planen können. Bei der Freisprechung im IHK-Bildungszentrum gab es viel Lob für die angehenden Gastronomen.

Waldhaus/Schopfheim – Die Sommer-Prüfungen in den gastronomischen Berufen fanden 2017 erstmals im Brauerei-Gasthof Waldhaus (Gemeinde Weilheim) statt. Dort unterzogen sich 48 angehende Gastronomen, darunter fünf Fachkräfte im Gastgewerbe, fünf Restaurantfachleute, zehn Hotelfachleute, eine Systemgastronomin, fünf Fachpraktiker Küche und 22 Köche den Prüfungen, die von Ausbildern aus den Landkreisen Lörrach und Waldshut abgenommen wurden. Die Freisprechung erfolgte im Bildungszentrum der IHK Hochrhein-Bodensee in Schopfheim.

Köche: Rund vier Wochen vor der Prüfung hatten die Köche die Liste ihrer Pflichtzutaten erhalten. Ihre Aufgabe war es, einen Menüplan und eine entsprechende Einkaufsliste zu erstellen. Sogenannte "Pflichtkomponenten" waren Zander, Schweinefilet, Frischkäse und dazu Grundkomponenten wie Saisongemüse, Milch, Eier, Früchte und Beeren, Kartoffeln und Gewürze. Daraus entstanden dann nach durchschnittlich vierstündiger Zubereitungszeit Drei-Gang-Menüs mit Gerichten, die sehr anspruchsvoll und sehr kompetent zubereitet wurden, sagte Sabine Goosens von der IHK Hochrhein-Bodensee bei der Freisprechung im IHK-Bildungszentrum in Schopfheim. Sie erwähnte ein Menü – bestehend aus Zander mit Weißweinsauce, Vanille-Selleriepüree und Apfel (Vorspeise), gebratenem Schweinefilet mit Pfifferlingrahmsauce, Karotten-Kohlrabi-Gemüse und Kartoffelgratin (Hauptgang) und Zitronen-Frischkäseparfait mit Himbeersauce und Fruchtmousse (Dessert).

Restaurant und Hotel: Die angehenden Restaurantfachleute mussten ein Mehr-Gang-Menü für eine Feier planen. Auch das Eindecken der Tafel und das Vorbereiten eines Apéros gehörten zu den Aufgaben im Servicebereich. Für die Hotelfachleute galt es, eine Veranstaltung einer größeren Gästegruppe zu organisieren und dem Berufsalltag in der Systemgastronomie entsprachen auch die dort gestellten Aufgaben.

Freisprechung: Bei der Freisprechung in Schopfheim sagte Andrea Thoß, IHK-Geschäftsführerin und Leiterin des Bereiches Ausbildung, dass die Gastronomie und Hotellerie im südbadischen Raum nun auf weitere, gut ausgebildete junge Mitarbeiter bauen kann. Alexandra Mußler vom Hotel Storchen in Rheinfelden-Riedmatt war als Vertreterin des Deutschen Hotel-und Gaststättenverbands (Dehoga) überzeugt davon, dass die jungen Leute in ihrer Ausbildung das Rüstzeug für eine erfolgreiche berufliche Zukunft erhalten hätten. Mußler sagte auch, dass ihre Branche dringend engagierte Mitarbeiter in allen Bereichen benötigt.

Ausgezeichnet

Die vier besten Auszubildenden der IHK-Sommerprüfung wurden ausgezeichnet. Das beste Ergebnis erreichten Catharina Keßler (Hotelfachfrau im Waldshuter Hof in Waldshut), Christian Weißenberger (Fachkraft im Gastgewerbe Bistro Oscars in Waldshut) sowie die Hotelfachfrauen Cindy Pelzer (Krone in Inzlingen) und Veronika Dister (Hotel Feldeck in Lauchringen).