Bad Säckingen 20. SÜDKURIER-Leserreise: Teilnehmer erleben ein unvergessliches Wochenende in den Bergen

Die 20. SÜDKURIER-Leserreise führte 57 Leser in das Allgäu und fand zum ersten Mal an zwei Tagen mit Übernachtung statt. Die Teilnehmer genossen den Blick auf die Sprungschanzen in Oberstorf und die wunderschöne Bergwelt.

Bad Säckingen – Die Saison der SÜDKURIER-Lesereisen, die unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Bad Säckinger Busunternehmen Zimmermann Reisen und dem Hochrheinanzeiger organisiert, wurde am vergangenen Wochenende eröffnet. Die erste Fahrt des Jahres 2017 war gleichzeitig die 20. SÜDKURIER-Reise. Das wurde mit einer ganz besonderen Premiere gefeiert: einer Zweitagesfahrt nach Österreich, ins Kleinwalsertal im Bundesland Vorarlberg. 57 SÜDKURIER-Leser nahmen an der Fahrt teil, die, verbunden mit einer Brauereibesichtigung in Rettenberg im Allgäu, sowie dem Besuch der Erdinger Arena in Oberstdorf in Österreich, für alle Teilnehmer zu einem besonderen und unvergesslichen Wochenende wurde.

Am Samstagmorgen führte die Fahrt im Doppeldecker-Bus bei Kaiserwetter durch die Schweiz, über St. Gallen, St. Margarethen, den Bregenzer Wald, Oberstaufen, das Allgäu und Rettenberg, bis ins Kleinwalsertal. Auf dem Autobahn-Parkplatz vor St. Gallen gab es das von der Familie Rüttnauer organisierte traditionelle Sektfrühstück mit Brezel, das die Leser sichtlich genossen. In Rettenberg im Allgäu besichtigten die Teilnehmer die Privatbrauerei Engelbräu. Von Besitzer Hermann Widenmayer erfuhren sie bei einer Führung allerlei Wissenswertes über die Braukunst und probierten das vom Chef des Hauses frisch gezapfte Bier. Ein zünftiger Imbiss mit Weißwürsten, in dampfenden Schüsseln serviert, war im Anschluss mehr als willkommen. Weiter ging die Fahrt Richtung Kleinwalsertal, vorbei an wie mit Puderzucker überzogenen Bergen, grünen Tälern, bis das dortige Tagesziel erreicht wurde: Das wunderschön, zu Füßen der grandiosen Bergwelt gelegene Drei-Sterne-Superior Aparthotel in Mittenberg.

Spazierengehen, Entspannen im Hallenbad und ein Abendessen im Hotel beendeten den Tag.

Höhepunkt der Reise war die Besichtigung eines der schönsten und modernsten Skisprungstadien der Welt, die Erdinger Arena in Oberstdorf im Allgäu, Austragungsort der internationalen Vierschanzentournee, mit ihren weltbekannten Großschanzen, am Sonntag. Atemberaubende Panoramablicke gab es nach der Fahrt mit Schrägaufzug und Lift von der Panorama-Plattform des Schanzenturms auf die umliegende Bergwelt. Die Leser erlebten spektakuläre Ausblicke über die gesamte Schanzenanlage und ihre fünf Skisprungschanzen, die sonst nur die Skispringer erleben und die Fernsehkameras einfangen. Beeindruckend war auch der Blick von der Sonnenterrasse des Oberstdorfer Skimuseums hinauf zu den Schanzen und den Startpunkten der Skispringer. Wissenswerte Einblicke in die Geschichte des Wintersports im Skimuseum umrahmten die Führung.

Die Rückfahrt am Sonntagnachmittag führte die begeisterten SÜDKURIER-Leser entlang des Alpsees über die Deutsche Alpenstraße und das Bodenseegebiet wieder zurück an den heimischen Hochrhein.