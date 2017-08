Kreis Waldshut 13 Orte im Kreis Waldshut in der Nacht zum Freitag ohne Strom

ED Netze nennt als Ursache des Stromausfalls in ihrem Netz eine Störung im Nachbarnetz der Stadtwerke Waldshut-Tiengen. Zwei Trafostationen in Dogern wurden am Freitagmorgen noch über Aggregate versorgt. Alle anderen Orte hatten ab 5.50 Uhr wieder Strom.

Im Stromnetz der ED Netze ist in der Nacht zum Freitag um 2.27 Uhr großflächig der Strom ausgefallen. Als Ursache gibt die ED Netze in einer Pressemitteilung eine Störung im Stromnetz der Stadtwerke Waldshut-Tiengen an.

Von Dogern über Birndorf bis nach Wolpadingen und Tiefenhäusern fiel der Strom in insgesamt 13 Orten aus. Teile von Wilfingen, Immeneich und Schlageten waren nach nur 13 Minuten wieder am Netz. Bis 5.50 Uhr versorgte ED Netze bis auf Teile von Dogern alle Orte wieder. In Dogern sicherten Techniker die Versorgung am Morgen schließlich mit zwei Aggregaten.

Die Störung in dem angrenzenden Stromnetz hatte in der Nacht gegen 2.24 Uhr auch Auswirkungen auf das Stromnetz der ED Netze und verursachte dort Schäden an mehreren Stellen, heißt es in der Pressemitteilung. In 13 Orten fiel der Strom aus: Albbruck, Bannholz, Birkingen, Birndorf, Buch, Dogern, Immeneich, Remetschwiel, Schlageten, Tiefenhäusern, Unteralpfen, Wilfingen und Woladingen. Der Bereitschaftsdienst der ED Netze traf kurz nach 3 Uhr vor Ort ein, parallel dazu sorgten Umschaltungen in der Netzleitstelle dafür, dass die ersten Orte bereits nach 13 Minuten wieder am Netz waren. Insgesamt rückten zwölf Techniker zum Einsatz vor Ort aus. Dabei machten sie größere Schäden an mindestens zwei Stellen aus.

Die meisten Menschen dürften den Ausfall in der Nacht nicht bemerkt haben, so die ED-Netze am Freitag. Und weiter: Bis 5.50 Uhr waren fast alle Haushalte wieder mit Strom versorgt. In Dogern allerdings ließ sich der Schaden nicht so schnell beheben. Hier stellte ED Netze am Morgen zwei Aggregate auf und sicherte so die vorübergehende Stromversorgung. Techniker begannen in den frühen Morgenstunden, die beschädigte Stellen an mindestens zwei Kabeln ausfindig zu machen. Hierzu setzte ED Netze einen Kabelmesswagen ein. Eine Baufirma richtete eine Baustelle an der Gewerbestraße in Dogern nahe einem großen Möbelhaus ein. Weitere folgten. Techniker der ED Netze reparierten die Kabel anschließend.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitagabend an.