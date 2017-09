Zehn besondere Konzertabende erwarten die Besucher bei der Baloise Session vom 21. Oktober bis 9. November. US-Superstar Alicia Keys tritt gleich zweimal auf.

Kaum ist die Open-Air-Saison vorbei, kündigen sich große Namen für den Konzertherbst an. Vom 21. Oktober bis 9. November pulsiert Basel im Takt der Musik. Dann öffnet die Baloise Session zum 32. Mal ihre Tore. An zehn bunt gespickten Konzertabenden begeistern 19 Künstler mit starken Stimmen, großen Songs und energiegeladenen Auftritten in intimer Atmosphäre bei Kerzenschein. Die Musikfans erwartet unter anderem die legendäre Gitarren-Ikone Chris Rea, das kultige Elektropop-Duo Goldfrapp, die Hitgarantin Nelly Furtado, Weltstar Alicia Keys und der deutsche Pop-Poet Max Giesinger, wie der Veranstalter in einer Pressemitteilung schreibt.

Am Eröffnungsabend am 21. Oktober steht kein geringerer als Chris Rea auf der Bühne. Nach Jahren als Bluessänger widmet er sich auf seinem neuesten Album wieder seiner poppigeren Seite. Mit Goldfrapp aus England kommt am 25. Oktober eines der prägendsten Elektropop-Duos der vergangenen zwei Jahrzehnte nach Basel.

Ein Abend im Zeichen großer Ohrwürmer: Nelly Furtado und Nek haben sie mit Superhits wie „I’m Like A Bird“ und „Laura non c’è“ geschaffen. Nun treten die beiden Pop-Superstars am 27. Oktober an der Baloise Session auf. Am 29. Oktober heißt es: „Iceland calling“. Mit Kaleo bringen die Veranstalter die Durchstarter des Jahres zum ersten Mal live in die Schweiz. Davor wird der isländische Singer-Songwriter Ásgeir das Publikum mit seinem sphärischen Sound verzaubern.

Sie gehören zum musikalischen Kulturgut Englands: Madness stehen für Ska, Manfred Mann’s Earth Band fürmelodiösen Prog-Rock. Am 31. Oktober kommen beide Bands nach Basel. Die 15-fache Grammy-Gewinnerin Alicia Keys tritt gleich an zwei Abenden hintereinander auf – am 1. und 2. November. Mit Kool & the Gang beehrt am 3. November die wohl erfolgreichste Band des Disco, Funk und Soul die Baloise Session. Am 7. November sind Brasilien und Afrika am Rheinknie vereint: Am World Music Summit trifft der brasilianische Großmeister Gilberto Gil auf das Duo Amadou & Mariam aus dem westafrikanischen Mali.

Mit Tim Bendzko und Max Giesinger treffen am 9. November unter dem Motto „Mann singt Deutsch“ zwei der angesagtesten Sänger Deutschlands aufeinander. Beide gehören zu einer neuen Generation von deutschen Pop-Poeten, die mit ihren Liedern grose Gefühle auslösen.

Beginn ist jeweils um 20 Uhr in der Event-Halle der Messe Basel. Karten unter www.baloisesession.ch

Die Konzerte

21. Oktober: Chris Rea

25. Oktober: Goldfrapp

27. Oktober: Nelly Furtado

29. Oktober: Kaleo

31. Oktober: Madness

1. November: Alicia Keys

2. November: Alicia Keys

3. November: Kool & the Gang

7. November: Gilberto Gil

9. November: Tim Bendzko