Steinen Zwei Fahrräder in Brand gesteckt, Toilette überflutet und Bauzäune umgeworfen

Am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass beim Bahnhof Steinen zwei Fahrräder brennen würden.

Beim Eintreffen an der Örtlichkeit konnten zwei brennende Fahrräder festgestellt werden. Ein Fahrrad stand unter einer Überdachung, das andere an einer Laterne direkt am Bahnsteig.Die Freiwillige Feuerwehr Steinen, die mit zwei Fahrzeugen und elf Mann im Einsatz war, löschte die Brände.Weiterhin wurde festgestellt, dass in der öffentlichen Toilette am Bahnhof eine Wasserleitung beschädigt wurde, wodurch das Wasser die gesamte Toilette überflutete.Vom Bahnhof führte eine Spur der Verwüstung in Richtung Siemensstraße. Dort wurden mehrere Bauzäune und Absperrungen umgeworfen.Über den angerichteten Sachschaden ist noch nichts bekannt.Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (07621/176-500).