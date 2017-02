Zukunftsforum Lörrach: Ziel ist ein Wandel der Gesellschaft

Fairnetz und Werkraum Schöpflin erarbeiten mit einem Lenkungskreis fünf Themenfelder

Lörrach – Das Zukunftsforum Lörrach, in dem der Verbund „Fairnetzt“ und der Werkraum Schöpflin zusammenwirken, ist mit dem Auftakttreffen des begleitenden Lenkungskreises vergangene Woche erfolgreich gestartet, teilt das Zukunftsforum in einer Pressemitteilung mit und bittet um Mitwirkung. Bis Herbst werden sich nun Denkwerkstätten mit ausgewählten Themen des Wandels in der Region Lörrach beschäftigen und daraus übertragbare Projektvorschläge generieren.

Die Schöpflin-Stiftung und die bürgerschaftliche Plattform Fairnetzt haben im Herbst vergangenen Jahres zwei Formate zur aktiven Auseinandersetzung mit der Zukunftsfähigkeit des Großraums Lörrach gestartet. Beide engagieren sich für einen Wandel hin zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit, sozialem Zusammenhalt, regionaler Wirtschaft, innovativen Bildungsangeboten und mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft.

Wie unterstützt der Lenkungskreis bürgerschaftliche Initiativen? „FairSTÄRKt“, das Wandel-Budget, unterstützt entsprechende bürgerschaftliche Initiativen finanziell. Das Zukunftsforum Lörrach möchte konkrete Lösungsvorschläge für die Region aktiv erarbeiten und umsetzen. Losgelöst vom Alltagsgeschäft sollen in „geschütztem Raum“ die drängenden und regional beeinflussbaren Themen herausgefiltert und der Status Quo aufgearbeitet werden. Schließlich sollen konkrete Projektvorschläge formuliert werden, die auf die Regionen übertragbar sind.

Wer gehört dem Lenkungskreis an? Vergangene Woche traf sich der Lenkungskreis, das Begleitgremium des Zukunftsforums Lörrach, erstmals. Er setzt sich aus Vertretern von Landkreis und Stadt Lörrach sowie aus den Bereichen Bildung, Soziales, Kultur, Umwelt/ Nachhaltigkeit, Wirtschaft, trinationale Region und Bürgerschaft zusammen. Die Teilnehmer vereinbarten den weiteren Prozessablauf und sammelten und priorisierten erste Themenvorschläge für die Arbeit des Zukunftsforums. Dabei wurden die Themenfelder Zukunft der Arbeit, gesellschaftliche Diversität, Lebensraum und Infrastruktur sowie Demokratieentwicklung diskutiert. Das Zukunftsforum ist öffentlich, weshalb nun die Bevölkerung aufgerufen ist, bei der Themensammlung mitzuwirken.

Ein Aufruf dazu ist auf den Websites der Schöpflin-Stiftung und von Fairnetzt Lörrach geschalten, wo auch nochmals die Kriterien für die daraus erwachsenden Projekte aufgeführt sind.

Der Lenkungskreis wird die Arbeiten des Zukunftsforums Lörrach weiter strategisch und inhaltlich begleiten. Für Organisation und Durchführung des Zukunftsforums Lörrach sind Isabell Schäfer-Neudeck und Frank Leichsenring (Projektteam) verantwortlich.

Wer macht an Denkwerkstätten mit? Das Projektteam ruft öffentlich dazu auf, weitere Zukunftsthemen zu benennen, die für den angestrebten Wandel in Lörrach wichtig sein könnten. Dann sollen Denkwerkstätten auf den Weg gebracht werden, um die priorisierten Themen konkret aufzuarbeiten, also den Status Quo und Handlungsbedarf beschreiben, laufende Aktivitäten eruieren, Akteure benennen und Lösungsansätze herausarbeiten. Die Arbeit in den Denkwerkstätten soll ebenfalls öffentlich sein: Hier sollen motivierte, interessierte Menschen mitwirken, die sich für das jeweilige Themenfeld interessieren.

Wie nimmt die Öffentlichkeit teil? Die Arbeit mündet in einen öffentlichen Zukunftstag im Oktober, an dem die Ergebnisse vorgestellt, diskutiert und als Projekte auf den Weg gebracht werden. „Wenn wir nicht bei uns selbst anfangen und den Wandel in die Hand nehmen, geschieht dieser einfach, aber ohne die Berücksichtigung unserer Vorstellungen und Ideen“, formulieren die Organisatoren Frank Leichsenring, Schäfer-Neudeck und Tim Göbel ihre Überzeugung.

Kontakt: Isabell Schäfer-Neudeck und Frank Leichsenring, E-Mail zukunftsforum@fairnetzt-loerrach.de.