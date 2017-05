Kleines Wiesental Zu schnell in die Kurve: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochabend auf der L 140 zog sich ein 38-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zu.

Der Mann befuhr mit seinem Motorrad die L 140 von Stockmatt kommend talwärts in Richtung Wies. Dabei kam er in einer Kurve vermutlich aus nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und rutschte mit seinem Motorrad in die Leitplanke.Der 38-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden von etwa 2500 Euro.