Basel Zoll stoppt mutmaßliche Fahrrad- und Kosmetikdiebe

Schweizer Grenzwächter haben in Basel vor wenigen Tagen mutmaßliche Velodiebe bei der Ausreise nach Frankreich gestoppt.

Erneut haben Schweizer Grenzwächter bei Kontrollen an der Grenze zu Frankreich mutmaßliche Fahrraddiebe angehalten. Bereits vor wenigen Wochen, gelang es einer Grenzwachtpatrouille im Gebiet Bachgraben mutmaßliche Velodiebe anzuhalten.Bei der Ausreisekontrolle nach Frankreich am Grenzübergang Basel-Hüningerstrasse fiel den Grenzwächtern ein in Frankreich zugelassenes Fahrzeug, welches mit zwei Frauen und einem Mann besetzt war, auf.Bei der anschließenden Kontrolle stießen sie im Kofferraum auf zwei Fahrräder, wovon eines abgeschlossen war. Hinweise ergaben, dass ein Fahrrad ursprünglich aus der Schweiz stammen musste.Weder die Autofahrerin noch die Begleitpersonen hatten für das mitgeführte abgeschlossene Velo einen Schlüssel. Wegen unglaubwürdiger Aussagen über die Herkunft der Fahrräder drängte sich der Verdacht auf, dass die Velos gestohlen sein könnten.Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs kamen neuwertige Jacken, welche noch mit Etiketten versehen waren, zu Tage. In zwei Säcken stießen die Grenzwächter auf diverse Kosmetikprodukte. Für alle mitgeführten Waren konnten keine Belege vorgelegt werden.Die Fahrerin, eine 25-jährige Französin, der Beifahrer, ein 23-jähriger Kosovare, und eine weitere 19-jährige französische Beifahrerin, wurden mit den entdecken Gegenständen der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben. Die Basler Staatsanwaltschaft hat die weiteren Maßnahmen eingeleitet.