Basel Zoll deckt Fleisch- und Alkoholschmuggel auf

Schweizer Grenzwächter haben am vergangenen Wochenende einen größeren Fleisch- und Alkoholschmuggel aufgedeckt.

Zwei Männer aus Südeuropa und eine Begleiterin versuchten in zwei Fahrzeugen über eine Nebenstraße am Wochenende insgesamt 113 Kilogramm Fleischwaren und 28,5 Liter Alkohol von über 18 Volumenprozent von Frankreich in die Schweiz zu schmuggeln.Am Sonntagnachmittag kontrollierte eine Patrouille des Grenzwachtkorps an der Hegenheimerstrasse zwei Fahrzeuge mit Schweizer Kontrollschildern. Im Kofferraum des Autos, in welchem sich zwei Personen befanden, stießen die Grenzwächter auf 56 Kilogramm Fleisch und 14,5 Liter Alkohol mit einem Gehalt von über 18 Volumenprozent und etwas Speiseöl.Beim Folgefahrzeug, ebenfalls einem Personenwagen, kamen im Kofferraum 57 Kilogramm Fleisch und 14 Liter Alkohol von über 18 Volumenprozent zu Tage.Aufgrund der großen Menge an geschmuggeltem Fleisch und Alkohol wurde die Zollfahndung eingeschaltet. Diese ordnete an, dass jeder Schmuggler mehrere tausend Franken für das Strafverfahren hinterlegt.Gemäß ersten Abklärungen stammten alle Waren ursprünglich aus Portugal. Bei den beiden Fahrern handelt es sich um Portugiesen im Alter von 33, respektive 37 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz. Nachdem sie die Waren nun korrekt mit einem Betrag von jeweils über 1000 Franken verzollt hatten, konnten sie in die Schweiz einreisen.