Kreis Lörrach Zentralklinikum: Kreistag Lörrach entscheidet erst im April über Standort

Die Tendenzentscheidung des Kreistages Lörrach über den Standort des Zentralklinikums fällt erst im April, statt wie bisher geplant bereits im März.

Kreis Lörrach/Schopfheim (hö) Die Entscheidung über den Standort des Zentralklinikums im Landkreis Lörrach wird erst im April fallen – entweder am 5. oder 26. April. Diesen neuen Fahrplan hat Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz in der Sitzung des gemeinsamen Oberzentrumsausschusses der Städte Weil am Rhein und Lörrach publik gemacht. Wie Schopfheims Bürgermeister Christof Nitz auf Nachfrage dazu mitteilt, hat die Verschiebung folgenden Hintergrund: Zwar müssen alle drei Bewerber (Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim) bis 24. Februar die vom Landkreis Lörrach angeforderten Informationen abgeben, können bis 31. März aber noch Dokumente nachliefern. So gesehen sei es „nur richtig, dass man am 22. März noch keine Entscheidung im Kreistag trifft“. Berichte, wonach lediglich Schopfheim einen Aufschub benötige, weist Nitz zurück. Alle drei Kommunen seien gleichermaßen davon betroffen.