Zell im Wiesental Zeller hilft Zeller aus brenzliger Lage

Als Werner Weißenberger in seiner Wohnung von einem Randalierer bedroht wird, zögert ein Anwohner keine Sekunde.

Mit einem Schlagstock und einem Messer bewaffnet stand der Mann plötzlich mitten in der Wohnung: Für Werner Weißenberger aus Zell müssen es die schlimmsten Minuten seines Lebens gewesen sein, als ihn in der vergangenen Woche ein angetrunkener Randalierer heimsuchte. Der Mann hatte vorher auf die Fassade beim Textilmuseum eingeschlagen, Werner Weißenberger hatte versucht, ihn von der Randale abzuhalten. Seine Courage hätte ihn womöglich in größte Gefahr gebracht – wenn nicht noch jemand ebenfalls große Zivilcourage gezeigt hätte.

Denn Beate und Andreas Wiedenbrück aus der Schönauer Straße wurden auf die bedrohliche Situation aufmerksam, in der Werner Weißenberger steckte. Andreas Wiedenbrück zögerte jedenfalls nicht und reagierte. Es ist diese Zivilcourage, für die sich Werner Weißenberger nun bedanken möchte. „Ein Blumenstrauß reicht mir da nicht“, sagt er. „Ich finde es bemerkenswert, dass es solche Leute heutzutage noch gibt. Wer weiß, was passiert wäre.“

Es war am Dienstagabend vergangener Woche, als Werner Weißenberger Lärm hörte, aus dem Fenster seiner Wohnung schaute und jenseits von Bundesstraße und Fluss einen Mann in dunklem Pullover erspähte, der mit einem Gegenstand auf die Fassade des Zeller Textilmuseums eindrosch. Weißenberger hat eine Autowerkstatt am Schnetzerwald, direkt an der Bundesstraße, die hier entlang der Wiese führt. „Ich habe vom Balkon hinübergerufen, er soll aufhören“, berichtet Weißenberger. Der Randalierer kümmerte sich nicht darum. „Also habe ich ein Foto von ihm geschossen. Den Blitz hat er gesehen, dann ist er weggelaufen. Ich dachte, der haut jetzt ab.

“ Aber das Gegenteil war der Fall: Der junge Mann hatte sich mit viel Wut im Bauch direkt auf den Weg zu Weißenbergers Werkstatt gemacht. „Nach fünf Minuten habe ich unten im Hof plötzlich ein Geschrei gehört“, erzählt der Kfz-Meister, während er den Film aus der Überwachungskamera anschaut, der Teile des Geschehens dokumentiert. Das Video zeigt, wie der Mann im schwarzen Pulli mit Kapuze angelaufen kommt, etwas zum Balkon hinaufbrüllt und dann gleich die Scheibe in einem der Tore zur Werkstatt einschlägt.

Weißenberger rief ihm zu, er soll aufhören, aber der Schwarzgekleidete war völlig außer Kontrolle. Er schlug weitere Scheiben ein, schließlich auch die der Eingangstür. Der Mann griff durch das zerstörte Fenster, drückte die Klinke und war plötzlich im Haus. „Er ist die Treppen hochgekommen, hat noch ein Absperrgitter aus der Verankerung gerissen, ist in die Wohnung gekommen und stand plötzlich in der Küche vor mir. Der Eindringling wollte, dass Weißenberger das Foto löscht. „Er hat mir gesagt, er habe psychische Probleme und ihm sei alles egal“, berichtet der 64-Jährige. „Ich habe dann fünf bis sechs Minuten auf ihn eingeredet, er hat mich die ganze Zeit mit erhobenem Schlagstock bedroht. Die andere Hand konnte ich nicht sehen. Aber wie die Polizei mir später erzählt hat, hatte er da ein Messer.“

Den Lärm bekam Beate Wiedenbrück mit, die mit ihrem Mann Andreas in der Schönauer Straße wohnt, gute 200 Meter Luftlinie entfernt auf der gegenüberliegenden Talseite. Sie machte ihren Mann auf die klirrenden Scheiben und das Geschrei aufmerksam. „Wir haben gehört, wie Herr Weißenberger schrie. Ich bin sofort ins Auto gestiegen“, berichtet Andreas Wiedenbrück. Auf der Zeller Wiesenbrücke half der Zufall: Dort stand gerade eine Polizeistreife, Wiedenbrück weihte die Beamten ein, die sofort losfuhren. Ohne Blaulicht und Martinshorn fuhren sie zur Werkstatt, verschafften sich kurz einen Überblick und gingen ins Haus. „Die haben ihn dann gepackt und außer Gefecht gesetzt“, erinnert sich Werner Weißenberger. Für die schnelle Hilfe durch die Polizei ist Werner Weißenberger dankbar. Aber vor allem freut er sich über den Einsatz von Beate und Andreas Wiedenbrück. „Das freut uns sehr“, sagt der Helfer. „Aber das ist alles selbstverständlich. Es sollte normal sein, dass man bei sowas aufmerksam wird.“

Neben dem Dankeschön an den couragierten Anwohner ist Werner Weißenberger noch eine zweite Sache wichtig: „Der Angreifer war ein Deutscher. Hier haben viele spekuliert, er sei Ausländer oder Asylbewerber. Aber das war nicht so. Diese Gerüchte sollten aufhören.“ Der Angreifer sei inzwischen in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden. Die Polizei schrieb in ihrem Bericht, dass der 25-Jährige wegen Bedrohung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wird.