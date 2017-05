Basel Wortlose Unterhaltung: Gewinnen Sie 2 x 2 Karten für Mummenschanz in Basel

Wortlose Unterhaltung: Gewinnen Sie 2 x 2 Karten für Mummenschanz in Basel

Der SÜDKURIER verlost zwei Mal zwei Karten für die Premiere der Bühnen-Show von Mummenschanz am 16. Mai im Musical-Theater Basel.

Seit mehr als vier Jahrzehnten begeistern Mummenschanz mit ihrer wortlosen, aber poetischen Kunst das Publikum auf der ganzen Welt. Aktuell sind Mummenschanz mit der neuen Bühnenshow „you & me“ auf großer Schweizer Tournee. Das vielversprechende, neue Programm der visuellen Theatertruppe entstand unter der künstlerischen Leitung von Gründungsmitglied Floriana Frassetto. Der SÜDKURIER verlost zwei Mal zwei Karten für die Premiere am Dienstag, 16. Mai, im Musical-Theater Basel.

Bereits fünf Jahre liegt die letzte große Schweizer Tournee von Mummenschanz zurück. Das erfolgreiche Jubiläumsprogramm war seit 2012 praktisch nur in Amerika, Asien, Afrika und in diversen europäischen Ländern zu sehen und wurde über 700 Mal vor meist vollen Rängen aufgeführt. Ein wahrer Triumphzug, der allein in der Schweiz fast 150 000 Zuschauer generiert hatte. „You & Me“ heißt das brandneue Programm, mit dem die preisgekrönten Meister der Fantasie auf Schweizer Tournee sind.

Gewinnen Sie 2 x 2 Karten für Mummenschanz am 16. Mai in Basel Anmelden

„You & Me“ – ein Titel, der Raum für Interpretationen lässt. „You & Me“, ein Programm das lustig, melancholisch, witzig, romantisch, verblüffend, dramatisch und spannend sein kann. Ein Spiel wie geschaffen für Mummenschanz, die auf unnachahmliche Weise den ganz normalen menschlichen Alltag darstellen und damit Millionen Menschen auf der ganzen Welt unterhalten. Floriana Frassetto hat die künstlerische Leitung von „You & Me“ inne. Die im St. Galler Rheintal lebende Poetin der Stille gründete Mummenschanz im Jahr 1972 zusammen mit Andres Bossard und Bernie Schürch und steht selbst mit der Truppe auf der Bühne.

Vorstellungen: 16. bis 21. Mai in Basel.

Ticketpreise: 38 bis 88 Schweizer Franken.

Vorverkauf: Eventim, 01806/570070 (0,20 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, maximal 0,60 Euro/Anruf aus dem Mobilfunknetz), www.eventim.de