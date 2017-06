Basel Wir bringen Sie gratis zu Evita ins Musical-Theater Basel

Der SÜDKURIER verlost zwei Mal zwei Karten für die Musical-Aufführung "Evita" am Donnerstag, 13. Juli, in Basel. Wie sie teilnehmen können, erfahren Sie hier.

Ein einfaches Mädchen vom Lande mausert sich zur Ikone einer ganzen Nation. Gibt es eine bessere Vorlage für ein packendes Musical? Der beispiellose Werdegang der argentinischen Präsidenten-Gattin Eva Perón inspirierte Andrew Lloyd Webber und Tim Rice in den siebziger Jahren zu ihrem Musical-Erfolg Evita.



Das Werk, das heute zu den bekanntesten der Musical-Geschichte zählt, begeistert neben seiner mitreißenden Handlung durch Webbers unnachahmliche Kompositionen, allen voran die Ballade „Don’t Cry for Me Argentina“, einer der wohl größten Musical-Hits aller Zeiten.

Bereits 2010 und 2011 feierte die offizielle Produktion von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice überwältigende Erfolge in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit einer neuen Starbesetzung aus dem Londoner West End, einem herausragenden Orchester und opulenter Ausstattung ist Evita nun vom 11. bis 16. Juli im Musical-Theater Basel zu erleben.

Vorstellungen: Musical-Theater Basel, 11. bis 16. Juli, Dienstag bis Freitag, jeweils 19.30 Uhr, Samstag, 14.30 und 19.30 Uhr, Sonntag, 13.30 und 18.30 Uhr.

Ticketpreise: zwischen 48 und 128 Schweizer Franken.

Vorverkauf: Eventim 01806/57 00 70 (0,20 Euro/Anruf, Mobilfunkpreise max. 0,60 Euro/Anruf) sowie www.eventim.de