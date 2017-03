Lörrach/London Wie ein Lörracher den Brexit erlebt

In Schule, Beruf und Gesellschaft nimmt Patric Turowski seit dem Referendum über den Brexit starke Veränderungen in London wahr – zum Schlechteren. Der gebürtige Lörracher lebt seit 16 Jahren an der Themse

In Schule, Beruf und Gesellschaft nimmt Patric Turowski seit dem Referendum über den Brexit starke Veränderungen in London wahr – zum Schlechteren. Der gebürtige Lörracher lebt seit 16 Jahren an der Themse, seine Kinder sind dort geboren. Die Familie bereitet allmählich ihren Abschied aus England vor. Handfeste Sorgen habe er nicht. Doch seien sie bereits aufgefordert worden, wieder in ihr Land zurückzukehren, wenn es ihnen auf der Insel nicht passe. Die Aufenthaltsgenehmigung beantragen wollen sie vor diesem Hintergrund nicht.

Turowski ist Assistenzprofessor am University College London, einer der weltweit angesehensten Universitäten. Er leitet eine Forschungsgruppe. Diese befasst sich mit Blutgefäßen, die Augen- und Hirnkrankheiten verursachen. Seine Frau Claudia arbeitet bei einer Investmentbank. „Wir haben den britischen Liberalismus extrem liebgewonnen“, sagt er über ihre Zeit auf der Insel. Beispielsweise werde niemand schief angesehen, weil er im Schlafanzug einkaufen geht oder bis tief in die Nacht eine laute Party feiert. Das imponiert Turowski. Doch seit Juni 2016 bestehe die Gefahr, dass dieser Liberalismus und diese Toleranz schnell verloren gehe, Vieles davon sei es bereits.

Mit ihren sechsjährigen Zwillingen leben sie im Stadtbezirk Islington in Nordlondon am Rande des Stadtzentrums. „Wenn Arsenal ein Tor schießt, hören wird daheim den Jubel“, beschreibt der 49-Jährige die Nähe zum Emirates Stadium. Oft sehen sie dann auch das Tornetz zappeln, denn sie besitzen Jahreskarten für die Heimspiele der Gunners, wie die Fußballer genannt werden. In ihrem Quartier leben viele Menschen, die er dem Bürgertum zurechnet. Dort hätten sich 70 Prozent für den Verbleib in der EU ausgesprochen, „in der akademischen Gemeinschaft stehen achtzig bis neunzig Prozent hinter der EU“, schätzt er. Einer der Gründe dafür sind die Einbußen, die Forscher wegen des EU-Austritts, den Großbritannien am heutigen Mittwoch beantragen will, erwarten. Das Königreich zahle in diesem Bereich weniger Geld in den EU-Topf ein als es ausbezahlt bekommt – „Ich schätze, das war nur die Hälfte.“ Das liege daran, dass die eingereichten Projekte verglichen mit denen anderer Staaten besser seien.

Generell rechnet Turowski nicht damit, dass England nach dem Brexit mehr Geld zur Verfügung stehen werde, wie es die Verfechter des Brexit in ihrer Kampagne versprachen. „Das haut nicht hin. Das ist eine Milchmädchenrechnung.“ Seiner Einschätzung nach war die EU-Mitgliedschaft für die Engländer stets bloß ein finanzielles Vehikel. Das Zusammenwachsen Europas mit dem Ziel den Frieden zu sichern, habe sie nie interessiert. „Sie kannten nicht wie wir in Deutschland die Bedrohungslage im Kalten Krieg, die sich durch die Pershing-II-Raketen ausdrückte“, erinnert Turowski an den Nato-Doppelbeschluss von 1979.

Ein halbes Jahr, nachdem die Nato die Aufstellung dieser mit Atomsprengköpfen bestückten Waffen angekündigt hatte, war Turowski schon einmal für ein Jahr nach London gezogen. Er absolvierte dort ein Schuljahr und kehrte dann wieder ans Hebelgymnasium zurück. Seine Kinder besitzen die britische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Ihre Zukunft sieht er aber nicht in England.

„Dort bekommen sie Werte mit, die nicht mehr unserem moralischen Kompass entsprechen“, stellt er mit dem Hinweis darauf fest, der englischen Regierung gehe es seit dem Referendum immer mehr um wirtschaftliche Interessen und immer weniger um moralische Standpunkte. Weniger Geld für öffentliche Haushalte In der Schule, auf die ihre Kinder gehen, ist dies konkret spürbar. Der Schulleiter habe eingeräumt, der Einrichtung fehle Geld für Bücher. Der Staat zieht sich zurück, das spüren auch Bildungseinrichtungen.

Laut der Regierung sollen öffentliche Ausgaben wie für Schulen und Straßenreinigung weiter sinken. Dies drückt Turowskis Wahrnehmung nach die Grundstimmung in der Stadt, „vor allem in unserem Umfeld“. Ständig sei die Rede von den Problemen, die der EU-Austritt mit sich bringt – nicht bloß wirtschaftlich: Einer ihrer englischer Nachbar sei in die Stadt gezogen, weil er auf dem Land den wachsenden englischen Nationalismus nicht mehr ertragen habe, sagte er ihnen. Immer mehr Menschen würden sich explizit als Engländer und nicht mehr als Briten bezeichnen.

Turowski ist mehrmals im Jahr im Dreiländereck. Dann verbindet er Familienbesuche mit dem Beruf, denn er ist wegen seines Forschungsprojekts als Berater von Roche in Basel tätig. Sein zweites berufliches Standbein bereitete er jedoch bereits in Schweden vor. Für ihn steht fest, Großbritannien mittelfristig zu verlassen – wahrscheinlich gen Skandinavien. Bis es so weit ist, hofft er, der englische Humor helfe seinen Freunden und Bekannten über diese depressive Phase hinweg. Oder eine Tasse Tee.