Basel Wein- und Fleischschmuggel im großen Stil fliegt an der Grenze auf

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Kantonspolizei Basel-Stadt in einem Kleintransporter eine größere Menge an Waren festgestellt.

Dem Einsatzzug der Kantonspolizei Basel-Stadt ist in der Nacht von Donnerstag (4. Mai) auf Freitag (5. Mai) auf der Autobahn A3 im Horburgtunnel ein Kleintransporter mit einem Anhänger aufgefallen. Bei der folgenden Verkehrskontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Kleintransporter mit verschiedenen Waren beladen war.Eine daraufhin alarmierte Grenzwachtpatrouille führte das Fahrzeug zusammen mit der Polizei zur weiteren Abklärung zum Grenzübergang Basel-Freiburgerstrasse.Dort wurden der Lenker und der Beifahrer einer genaueren Prüfung unterzogen. Dabei zeigte sich, dass der 48-jährige Beifahrer in der Schweiz zur Verhaftung ausgeschrieben war – dies gleich mit acht Ausschreibungen wegen offenen Bußen in der Höhe von über 5000 Franken.Bei der Durchsuchung des Kleintransporters stießen die Grenzwächter auf verschiedene Kartonschachteln, in welchen sich Plastikkorbflaschen und Glasflaschen mit Wein befanden.Insgesamt wurden 988,5 Liter Rot- und Weißwein entdeckt. In weiteren Kartonschachteln kamen Rauchfleischwaren und Würste zu Tage – insgesamt 111,2 Kilogramm.Auch befanden sich nebst weiteren Lebensmitteln und Pflanzen 32 Liter Speiseöl im Fahrzeug.Aufgrund der großen Menge an geschmuggelten Waren wurde die Zollfahndung beigezogen. Die Ermittlungen der Zollfahnder ergaben, dass es sich bei den entdeckten Waren um Erzeugnisse aus Portugal handelte, welche über Frankreich in die Schweiz gebracht worden waren.Der Lenker muss nun mit einer Buße und Abgaben von mehreren tausend Franken rechnen.