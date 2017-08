vor 3 Stunden Sara-Lynn Zundl Basel Viele Tierkinder sind derzeit im Tierpark Lange Erlen zu sehen

Im Tierpark Lange Erlen in Basel ist einiges in Bewegung. Nicht nur bei den Tieren gibt es Veränderungen, sondern nächstes Jahr wird es auch einen Wechsel in der Geschäftsführung geben.