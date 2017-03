vor 3 Stunden SK Todtnau Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle in Todtnau - Täter auf der Flucht

Am Samstagabend gegen 20 Uhr hat eine männliche Person versucht, unter Vorhalt einer Pistole eine Tankstelle an der B317 in Todtnau zu überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

