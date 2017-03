Kleines Wiesental Vermisster Wanderer tot im Belchengebiet aufgefunden

Ein seit gestern Abend vermisster 75 Jahre alter Mann wurde heute Morgen tot im Belchengebiet aufgefunden. Seine Frau hatte ihn am Abend bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Der Mann war gegen 11 Uhr am Morgen zu einer Wanderung aufgebrochen und nicht wie vereinbart nach Hause zurückgekehrt.Noch in der Nacht wurde das Gebiet, in dem der Mann vermutet wurde, mit drei Streifenbesatzungen durchsucht. Auch ein Polizeihubschrauber wurde noch in der Nacht zur Suche nach dem Mann eingesetzt, allerdings vergeblich.Am Morgen wurden dann die Suchmaßnahmen erneut aufgenommen, auch jetzt wurde wieder ein Polizeihubschrauber angefordert.Gegen 9.35 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass auf einem schmalen Fußweg in Richtung Belchen ein älterer Mann von Wanderern tot aufgefunden wurde. Er konnte als der vermisste Wanderer identifiziert werden.