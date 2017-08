vor 6 Stunden jsc Kreis Lörrach Verkehrskontrollen an den Grenzübergängen anlässlich der Street Parade in Zürich

Am Sonntag führten Beamte der Verkehrspolizei Weil am Rhein sowie der Reviere Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein Verkehrskontrollen anlässlich der Street Parade in Zürich durch.