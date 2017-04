Steinen Vergessener Kochtopf mit Babyschnullern führt zu Feuerwehreinsatz

Ein auf dem Herd vergessener Topf mit Babyschnullern führte am Dienstagmorgen zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Kurz nach 9.30 Uhr meldeten Anwohner aus der Hans-Thoma-Straße in Steinen über Notruf, dass in einer Nachbarwohnung der Rauchmelder ausgelöst habe und bereits Brandgeruch aus der Wohnung wahrnehmbar sei.Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Da niemand auf Klingeln, Klopfen und Rufen die Wohnungstür öffnete, wurde sie durch die Freiwillige Feuerwehr Steinen geöffnet.In der Wohnung selbst befand sich niemand. Allerdings stand auf dem eingeschalteten Herd ein vergessener Topf mit Babyschnullern, die offensichtlich in einem Wasserbad ausgekocht wurden.Da jedoch zwischenzeitlich das Wasser verdampft war, verschmorten die Schnuller unter Bildung von Rauch. Der Topf wurde vom Herd genommen und die Wohnung durchlüftet.Zu einem offenen Brand war es glücklicherweise noch nicht gekommen. Verletzt wurde niemand, Sachschaden entstand nicht.