Neuenburg Urlaubsfahrt gestoppt: Polizei zieht sieben Wohnmobile vorläufig aus dem Verkehr

Seit Beginn der Sommerferien rollt verstärkt eine große Blechkarawane über die Autobahn A5 gen Süden, darunter auffallend viele Caravan-Anhänger und Wohnmobile. Einige von ihnen hat die Polizei genau unter die Lupe genommen.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat am Freitagmorgen auf der A5 bei Neuenburg eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Auf der speziell eingerichteten Wiegestraße der Polizei wurden die in Urlaub fahrenden Reisemobile und Caravans auf zu hohe Achslasten und auf das Gesamtgewicht überprüft.Von den insgesamt 36 überprüften Fahrzeugen wurden sieben wegen Überschreitung der zulässigen Gewichte mit einer Anzeige geahndet. Fünf Fahrzeugführer hatten ihr Urlaubsgefährt gravierend überladen, weshalb sie mit einem Bußgeldbescheid zwischen 120 und 250 Euro sowie mit entsprechendem Punkteeinträgen in Flensburg rechnen müssen.Die beiden anderen kamen noch glimpflich mit einem Verwarnungsgeld von 30 Euro davon. Allesamt mussten sie allerdings eine zeitaufwändige Gewichtsreduzierung vor Ort in Kauf nehmen, entweder durch Umladen in ein anderes Fahrzeug oder Zwischenlagerung in einer Spedition.Im Verlauf der Kontrolle wurde laut Polizei auch eine niederländische Fahrerin mit ihrem 3,9 Tonnen schweren Wohnmobil angehalten und überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass die Frau nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse C war. Der Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt.Das Urlaubsgefährt wurde an einen sicheren Abstellplatz nach Neuenburg verbracht, wo es ein Berechtigter abholen konnte. Außerdem musste sie noch eine Kaution in Höhe von 500 Euro für den zu erwartenden Strafbefehl hinterlegen.Gründe für die Überladungen, so die Verkehrsüberwachungsspezialisten der Polizei, sind in der Regel ein voller Wassertank, zu viel und zu schweres Gepäck, falsche Ladungsverteilung bzw. zu schwere nachträgliche Ein- bzw. Anbauten in den Reisemobilen.