Unter Wolldecke versteckt: Schweizer Zoll stoppt Schmuggler von Alkohol und Fleisch

Schweizer Grenzwächter haben zusammen mit der Zollfahndung erneut einen größeren Fleisch- und Alkoholschmuggel aufgedeckt.

Bei einer nächtlichen Zollkontrolle haben Schweizer Grenzwächter einen größeren Warenschmuggel aufgedeckt. Sie stellten fest, dass ein im Ausland zugelassenes Fahrzeug von Frankreich kommend bei Kleinlützel (Kanton Solothurn) über die Landesgrenze fuhr. Kurze Zeit später tauchte das Fahrzeug in Röschenz (Kanton Baselland) auf, wo es durch das Grenzwachtkorps gestoppt wurde.Bei der Kontrolle des Personenwagens stießen die Grenzwächter im Kofferraum unter einer Wolldecke auf mehrere mit Klebebändern umwickelte Kartonschachteln. Darin befanden sich Dutzende in Plastik verpackte Würste, Schinken und weitere Fleischwaren.In weiteren Schachteln, welche sich ebenfalls im Kofferraum und am Fußboden hinter den Rücksitzen befanden, kamen mehrere Dutzend Spirituosenflaschen zum Vorschein.Insgesamt stellte das Grenzwachtkorps im Fahrzeug 164,5 Kilogramm Fleisch, 33,6 Liter Alkohol mit mehr als 18 Volumenprozent sowie 15 Liter Speiseöl sicher.Aufgrund der großen Menge an entdeckten Waren wurde die Zollfahndung beigezogen. Diese leitete die weiteren Ermittlungen ein. Dabei ergab sich, dass der Fahrer bereits vorher mehrmals Fleischwaren und Spirituosen vom Ausland in die Schweiz gebracht hatte, ohne diese zu deklarieren. Der Täter, ein in der Nordwestschweiz lebender Portugiese, muss nun mit einer Buße von mehreren tausend Franken rechnen.