Hausen Unbekannte sägen Hausener Maibaum an

Nur kurz nach dem Errichten musste der Hausener Maibaum schon wieder gefällt werden. Unbekannte hatten den stattlichen Baum angesägt, sodass ihn die Feuerwehr aus Sicherheitsgründen fällen musste.

Hausen (edi) Nicht einmal 24 Stunden stand der Maibaum in Hausen. Noch in der Nacht auf Montag haben ein oder mehrere unbekannte Täter den Stamm so angesägt, dass der Baum zwar noch nicht fiel, dafür aber umso mehr zur Gefahr für Passanten hätte werden können. Die Feuerwehr hat die Gefahr dadurch gebannt, indem sie den Stamm vollends durchsägte und ihn auf eine Wiese legte.

Die Sägeattacke auf den Hausener Maibaum in den frühen Morgenstunden des Maifeiertages auf dem Willi-Hug-Platz in der Bergwerkstraße kann man wohl nicht mehr unter die Kategorie „übler Scherz“ einordnen. Hätte nicht eine aufmerksame Anwohnerin die Aktion beobachtet und die Polizei verständigt, hätte Schlimmes passieren können. So haben der oder die Täter den 18 Meter hohen Stamm des Maibaums an dessen unterem Ende so tief eingesägt, dass dieser sich schon in Richtung Gehweg und Straßenseite geneigt hatte – eine Gefahr für vorbeikommende Passanten und Fahrzeuge.

Die Polizei konnte nach dem Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug, das sich am 1. Mai gegen vier Uhr am Morgen vom Tatort entfernt hatte und dessen Kennzeichen von einer Anwohnerin notiert wurde, die Ermittlungen aufnehmen. Das Ergebnis will die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlichen. Gleichwohl wurde eine Anzeige gegen Unbekannt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattet. Nach einer vom Hausener Feuerwehrkommandanten ausgelösten Alarmmeldung sicherten mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr Hausen zunächst den angesägten Stamm, um ihn dann mit einem Radlader auf das angrenzende Wiesengrundstück zu hieven. Somit war die Gefahr beseitigt.

Damit Hausen den im Mai über nicht ohne Maibaum darben muss, schlug Hauptfeuerwehrmann Jan Schmidt mit offizieller Genehmigung ein kleines Fichtenbäumchen und nagelte es an den kümmerlichen Rest des Stammes. Dass unredliche Zeitgenossen ihren stattlichen Maibaum noch in der Nacht schänden würden, hätten sich die fröhlichen Festbesucher des Maibaumstellens am Vorabend auf dem Willi-Hug-Platz wohl nicht träumen lassen.