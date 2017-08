Lörrach Umwelt: Stadtgrün wird naturnaher

Wo einst Wechselflor mit Stiefmütterchen dominierte, setzt man heute auf Stauden und Mischungen mit vielfältigen, gut angepassten Pflanzen. Vielfalt und Nachhaltigkeit sind entscheidend

Lörrach (seh) Vor genau 30 Jahren stellte die Stadt Lörrach mit Britta Staub-Abt zum ersten Mal eine Umweltberaterin ein. Seither hat sich viel verändert. Eine der jüngeren Entwicklungen: Das Stadtgrün wird naturnaher. Wo einst Wechselflor mit Stiefmütterchen dominierte, setzt man heute auf Stauden und Mischungen mit vielfältigen, gut angepassten Pflanzen. Langsam komme das auch positiv bei den Bürgern an, sagt Bürgermeister Michael Wilke bei einer Rundtour zu einigen Beispielflächen.

Ein Aktionsplan Biodiversität aus dem Jahr 2010 ist die Basis der Umstellung. 2016 kam Lörrach als eine von zehn Städten beim Förderprojekt „Natur nah dran“ des Landes zum Zug. Die Folge ist, dass sich die Verhältnisse umdrehen: Während das Land infolge der intensiven Landwirtschaft verarmt, was die Vielfalt angeht, werden die Städte vielfach reicher,was auch die Insekten freut. Das sieht nicht immer so gebügelt aus und es blüht auch nicht zu jeder Zeit üppig. Aber die Natur habe viel mehr von Stauden und gezielt zusammengestellten Blumenmischungen als vom pflegeintensiven Wechselflor alter Tage, erläutert Franz-Josef Friederichs, der Technische Leiter des Fachbereichs Stadtgrün. Hübsche Nebeneffekte: Der Pflegeaufwand ist viel geringer, und preiswerter ist es auch.

Zum ersten Mal seien in diesem Jahr auf diesen Wandel mehr zustimmende als negative Rückmeldungen im Rathaus angekommen, sagt Britta Staub-Abt, Leiterin des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz. Am Bahngleis gegenüber der Agentur für Arbeit etwa ist eine üppige Blumenwiese entstanden, zwischen Eichendorffschule und Hauptfriedhof ebenso. Gräser, Klee, Berufskraut, Zottiger Klappertopf und zahllose andere Pflanzen blühen in munterer Eintracht. In Stetten Süd gibt es biologisch wertvolle Flächen, hier wurden auch alte Streuobstwiesen belassen und neue gepflanzt. Hier und da stehen jetzt Bienenhotels. Mit grünen Inseln wie der an der Unterführung Milkastraße geht man heute ebenso anders um wie mit städtischen Beeten. Ein Beispiel: Vor dem Verwaltungsgebäude des Stadtgrün musste man zwei Beete ohnehin neu anlegen. Hier blühen nun die gut angepassten Staudenmischungen „Indianersommer“ und „Heimische Blütensteppe“. Früher hieß es anziehen, pflanzen, wässern, düngen und alsbald wegwerfen. Das ist vorbei. Das Gewächshaus wird nicht mehr gebraucht, es wird entfernt.

Es ist noch viel zu tun, erläutern die Fachleute von der Stadt. Ein Beispiel von vielen: An der Brombacher- und Lörracher Straße entlang ziehen sich Platanen mit einheitlichem Bodendecker. Das wird so irgendwann nicht mehr aussehen, mehr Vielfalt wird Einzug halten. Wenn dann wie so oft eine Baumart erkrankt, ist der Schaden nicht mehr ganz so groß. Und bei dem, was man nachpflanzt, wird der Klimawandel mitbedacht.

Der Kampf gegen eingewanderte Pflanzen bleibt auf der Tagesordnung. Bürgermeister Wilke käme gern auch noch weiter mit dem Thema „Essbare Stadt“. Bohnen statt Efeu an der Hausfassade: Warum nicht.