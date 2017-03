Kandern Traueranzeige in der Zeitung gesehen: Einbrecher nutzen Todesfall für ihre Zwecke

Traueranzeige in der Zeitung gesehen: Einbrecher nutzen Todesfall für ihre Zwecke

Die Abwesenheit der Hausbewohner haben bislang unbekannte Täter für einen Einbruch in Kandern ausgenutzt. Das niemand zuhause war, hatten sie aus der Zeitung erfahren.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 3. März, und Montag, 6. März, hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Anwesens in der Käppelestraße in Kandern auf.Was die Diebe genau gesucht hatten, ist bisher unklar, ebenso der Schaden, teilt die Polizei mit. Das Haus war zum Zeitpunkt des Einbruchs unbewohnt. Kurz zuvor hatte die Familie einen Trauerfall und dieser wurde per Zeitungsannonce örtlich bekannt gemacht.Eventuell haben die Täter diesen Umstand und die mögliche Abwesenheit für ihre Tat genutzt, vermutet die Polizei. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, die Hinweis zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, sich beim Polizeiposten Markgräflerland, 07626/977800, zu melden.