Steinen Todesfall bei Steinen: Ausritt mit Pferd endet für junge Frau tödlich

Eine 21-jährige Reiterin ist im Wald bei Steinen in der Nähe des Klosters Weitenau bei einem Ausritt verstorben. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei bisher aus.

Tödlich endete der Ausritt einer 21-jährigen Reiterin am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, meldet die Polizei. Die junge Frau war mit einer Bekannten mit zwei Pferden im Wald in der Nähe des Klosters Weitenau unterwegs. Nachdem die 21-Jährige für kurze Zeit außerhalb des Sichtfeldes ihrer Begleiterin war, traf diese in einiger Entfernung auf das reiterlose Pferd ihrer Reitpartnerin. Wenig später fand die Begleiterin die 21-jährige Frau leblos am Boden. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem Reitunfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.