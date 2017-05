Kultur Theatersport: Zwei bekannte Impro-Teams liefern sich harten Wettstreit

Die Basler Impronauten traten beim Impro-Theater-Wettstreit gegen die Markgräfler Dramenwahl an. Wer das Publikum überzeugen konnte, erfahren Sie hier.

Improsport ist schweißtreibend. Das Wort "Sport" ist bei Improvisationstheater nicht verfehlt, denn "Theatersport" ist eine der schwierigsten Formen des Theaters. Das liegt zum einen an der Spontaneität, dass man auf den anderen reagieren muss, dabei immer den gedanklichen Faden behalten sollte, dass kein Spieler weiß, was auf ihn zukommt und dass der Ausgang des Gefechts offen ist.

Zwei in der Region bestens bekannte Impro-Teams traten in Steinen-Weitenau gegeneinander an: die Basler "Impronauten" und die Markgräfler "Dramenwahl", beides geübte Theatersportler, die diese sportive und witzige Theaterform perfekt beherrschen, auf Zuruf des Publikums die diffizilsten Theaterrollen spielen können. Das Improtheater-Treffen wurde zu einem Wettstreit Deutschland gegen die Schweiz, der Schauplatz Weitenau gegen den Rest der Welt.

Vier Spieler standen auf der Bühne. Andreas Schurig, der auch als Moderator und Animateur fungierte und Mitglied beider Gruppen ist, spielte bei Dramenwahl mit. Nach dem "Warm-up" war gleich nach den ersten Szenen die richtige Betriebstemperatur bei diesem Stegreif-Spiel erreicht. Ein Sketch über Hunde-Schamponieren, einer über Klempner, die alles unter Wasser setzen (begleitet vom Pianisten Christoph Müller mit plätschernder Wassermusik), eine Sturzgeburt im Wilden Westen, eine Single-Frau auf der Suche nach einem zarten oder harten Mann und eine mordlustige Shakespeare-Lady brachten die Darsteller auf die Gefühlsachterbahn.

Das Durchspielen verschiedener Genres ist eine besondere Spezialität des Improtheaters, wenn es heißt: Agatha-Christie gegen Shakespeare, Arsen und Spitzenhäubchen kontra Macbeth oder Kafka gegen Astrid Lindgren. Barbara Deubelbeiss und Claudia Schurig spielten als Lady Macbeth und ihre Zofe groß auf. Abwechslungsreich ist das auch, weil es immer wieder neue Formen des Improvisationstheaters zu bestaunen gibt, etwa wenn eine Talkrunde in Gebärdensprache übersetzt wird.

Die "langweiligste Szene" stellte sich natürlich als die besonders heiße und aktuelle vor; sie ging ausgerechnet über das umstrittene neue Zentralklinikum im Landkreis Lörrach. Einfach fantastisch, wie die Improvisateure ein solche Vorgabe aus dem Moment heraus treffen. Nicht weniger Spielwitz hat das Fortspinnen vielversprechender Anfänge von Geschichten mit den letzten Minuten im Zeitraffer. In kurzen Szenen zum Schluss machten sich die Improsportler noch Gedanken, was man in zwei Minuten auf die Bühne bringen kann. Nach dem Wetteifern um Punkte und einem ständigen Kopf-an-Kopf-Rennen gab es am Ende ein Patt. Das war verdient und eine salomonische Entscheidung des Publikums.