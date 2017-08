Kultur Theater im Hof in Kandern: Poetry-Slamer Timo Brunke treibt mit Wörtern Sinn und Unsinn

Timo Brunke gehört zu den Pionieren des deutschsprachigen Poetry Slams. Dies hat er eindrucksvoll im Theater im Hof in Kandern gezeigt. Wie er rasant mit Wörtern Sinn und Unsinn getrieben hat, lesen Sie hier.

Timo Brunke ist einer, der mit Wörtern Sinn und Unsinn treibt, ein Slampoet aus der Spoken Word-Szene, ein sprachlich beschlagener Literat mit Knittel-Raps, der Vokabellieder vorträgt. Kurz: ein Performancekünstler, im Nebenberuf Dozent für Wort und Spiel am Literaturhaus Stuttgart.

Brunke, der zu den Pionieren des deutschsprachigen Poetry Slams zählt, beschäftigt sich mit alten Versformen und greift sie parodistisch auf. Dass er ein wunderbarer Bühnenpoet ist, zeigte er im Theater im Hof in Kandern-Riedlingen, wo man die 25. Spielzeit im Innenhof feiert. Der Abend machte mit, der Wettergott zeigte sich gnädig, die sommerliche Auswahl an Versen war beißfest und reißfest, sodass Brunkes Motto "Ich bin das Spiel und du mein Ball" beim Publikum gut ankam.

"Ich werbe für die Verben mein Leben lang", gibt der Poet als seine Devise aus. Mit Verve für die Verben werben, müsste man bei ihm lautmalerisch noch ergänzen. Brunke liebt die Bandwurmsätze, die Wortspiele, das Onomatopoetische. Sprache und Stimme funktionieren bei ihm wie Musikinstrumente, sie spielen unisono. Dazu kommt noch seine überzeugende Gestik, wenn er etwa im hohen Ton die "Tetra-Ode" deklamiert, eine Geschichte über Einkaufswägelchen und Plastiktüte im Supermarkt, der Einkaufsstadt, genannt "Sortimentopolis". Banales in hehrer Sprachkunst, nichts anderes ist dieses Solo über Supermarkterlebnisse, in erzählter Echtzeit nachempfunden. Wer denkt sich so was aus? So was wie diese Supermarkt-Ode mit Anklängen an Goethe, Schwitters und Brecht, in Strophen und Versformen, die man aus der Literaturgeschichte kennt.

Mit dem gleichen Können, mit dem er sich in alte Verskünste vertieft, huldigt Brunke der Sprachästhetik der heutigen Jugend, der Beats, der Loops und der DJ-Kultur.

Einfach faszinierend, wie er auf die Melodie Edvard Griegs "In der Halle des Bergkönigs" dem Rhythmus der Musik seine Sprachrhythmisierung aufpfropft. Das ist Norwegen für Andersreisende. Das Genialste sind aber die "Memory-Kärtchen über 2000 Jährchen": Apokalypse pur von Nero bis zur Gegenwart. Sprachlich kann Brunke diese Kärtchen dank wortgewandter Rhapsodenkunst sehr schnell "umblättern". Schön auch, wie er mit dem Namen des Lyrikers Oskar Pastior postmodern wortspielerisch umgeht, von "Oskar passt ins Ohr" bis "Oster Pastis": ein einziges Opus bizarr, dieses Wortspiel der darstellerischen Art.

Brunke kann mit wunderbarer Leichtigkeit auf der Bühne improvisieren und seine Erzählgedichte anbringen. In diesem Programm geht es ja um Orpheus, den mystischen Sänger, der downtown geht, in die Städte, ins Warenhaus, zu den Poetry Slams. Eine Art Orpheus-Knittelrap. Ein Abend der Wörter, der Strophen und Verse, die unerhört neu klingen. Dafür müsste Brunke den Innovationspreis für Sprache kriegen.