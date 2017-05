Hochrhein Telefonkartencodes ergaunert - Polizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon

In den vergangenen Tagen sind in den Landkreisen Waldshut und Lörrach mehrere Fälle bekannt geworden, bei denen Betrüger bei Verkaufsstellen von Prepaid-Telefonkarten angerufen haben.

Die Anrufer haben sich als Mitarbeiter von Telefonanbietern oder Wartungsfirmen der Kassenanlage ausgegeben. Sie gaben vor, dass bestimmte Karten aus dem Verkauf genommen werden sollen und haben hierfür die Codes für die Telefonkarten abgefragt.Mit diesen Codes können Telefonguthaben wieder aufgeladen werden, sie werden von dem Tätern entweder selbst verwendet oder weiterverkauft.In einem Fall in Görwihl ist die Angestellte misstrauisch geworden und hat keine Auskünfte erteilt, sondern das Gespräch beendet. In einem Fall in Häusern war die Angestellte ebenfalls misstrauisch, allerdings wurden ihre Bedenken nach einem fingierten Rückruf eines angeblichen Sohnes des Geschäftsinhabers zerstreut. Sie gab fünf Codes heraus, bevor vom System das Herunterladen weiterer Codes unterbunden wurde.Mit Anrufen in Geschäften in Kandern und Efringen-Kirchen gelang es den Tätern ebenfalls an Codenummern von Prepaidkarten kommen. Die Betrüger nutzen mittlerweile die Möglichkeit, beim Anruf gefälschte Telefonnummern anzeigen zu lassen, sodass der angerufene Teilnehmer davon ausgeht, dass der Anruf tatsächlich von dem Telefonanbieter, dem Geschäftsinhaber oder einer sonstigen vertrauenswürdigen Stelle kommt.Die Polizei rät, keinesfalls telefonisch die Codes von Telefonkarten, Bezahldiensten oder Gutscheinen bekanntzugeben. Die Codes werden von den Tätern sehr schnell verwendet und dadurch entwertet