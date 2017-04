Lörrach Techno: Bis Brombach brummen die Bässe

Der Gemeinderatsausschuss ist sich in der Frage uneins, ob Partys mit lauter Musik im Freien möglich sein sollen

Lörrach – Der Gemeinderatsausschuss ist sich in der Frage uneins, ob Partys mit lauter Musik im Freien möglich sein sollen. Im Oktober fanden probeweise zwei Partys auf der dafür ausgewiesenen Fläche unter der Autobahnbrücke im Grütt statt, die zu Beschwerden von Anwohnern wegen zu lauter Technomusik führten. Nun wollen sich die Fraktionen beraten und erst in der Sitzung des Gemeinderats eine Entscheidung treffen.

Nachdem die Lörracher IG Musikkultur in den Jahren 2012, 2013 und 2014 Demos in der Innenstadt veranstaltet und dabei einen Platz zum Tanzen im Freien gefordert hatte, hat der Gemeinderat im Februar 2016 beschlossen, probeweise Open Air Veranstaltungen auf drei Flächen zuzulassen. Ausgewiesen wurde die Fläche unter der Autobahnbrücke zwischen Brombacher Straße und Grütt, die Fläche bei der Firma Lauffenmühle sowie eine Fläche im Gebiet Hugenmatt neben der Kartbahn. Gab es für die beiden letzten Fläche keine Anfragen, fand unter der Autobahnbrücke am 2. Oktober eine nicht-kommerzielle Technoparty der IG Musikkultur statt. Eine weitere, diesmal kommerzielle Technoparty, veranstaltet von einem Lörracher Diskothekenbetreiber, fand am 15. Oktober statt.

Bei beiden Veranstaltungen gab es Beschwerden, aus Sicht der Stadtverwaltung waren es aber wenige. „Ob etwas Lärm ist oder ob es Musik ist, da kann man allerdings unterschiedlicher Auffassung sein“, stellte Bürgermeister Michael Wilke im Ausschuss fest. Die Verwaltung hat Lärmmessungen vorgenommen und festgestellt, dass die Werte der Freizeitlärm-Richtlinie nicht überschritten wurden und Klagen vor Gericht somit keine Aussicht auf Erfolg hätten. Aus Sicht von Bernhard Escher (CDU) geht die Nachtruhe vor, vor dem Interesse, Partys zu veranstalten.

Christiane Cyperrek (SPD) nannte die Bürgerbeschwerden verständlich, insbesondere, wenn man stundenlangem Basswummern ausgesetzt ist. Sie zollte aber auch den nicht-kommerziellen Veranstaltern großen Respekt, weil sie eine lange Liste an Auflagen abzuarbeiten hatten. Stephan Berg (Grüne) wies darauf hin, dass die Veranstaltungen um 23.30 Uhr zu Ende sein mussten und das doch sehr früh sei für eine solche Party. Matthias Lindemer (Freie Wähler), der die Genehmigung solcher Partys angeregt hatte, gab zu, dass Techno unglaublich laut sei, aber auch an Fasnacht oder beim Stettemer Strooßefescht sei es laut. Außerdem seien die Auflagen so hoch, dass es für nicht-kommerzielle Veranstalter fast unmöglich sei, etwas zu machen. Die Verwaltung schlägt vor, pro Fläche maximal zwei Veranstaltungen pro Jahr zuzulassen, die mindestens vier Wochen auseinander liegen müssen.

Weil schon einige kommerzielle Veranstalter angefragt haben, man die Möglichkeit aber in erster Linie für nicht-kommerzielle Partys schaffen wolle, soll die Hälfte der genehmigten Veranstaltungen nicht-kommerziell sein. Das hält Lindemer für einen guten Kompromiss. Seine Fraktionskollegin Silke Herzog, Ortsvorsteherin von Brombach, wo der Ortschaftsrat solche Veranstaltungen einstimmig abgelehnt hat, sagte, die nicht-kommerzielle Party sei gut gelaufen, die kommerzielle jedoch nicht. Sie meinte, es müsse möglich sein, Partys zu veranstalten, die nicht so unerträglich laut seien. Anwohnerin Elke Mainzer meinte hingegen, schon bei der ersten Veranstaltung sei die Grenze des Zumutbaren erreicht gewesen, bei der zweiten sei sie deutlich überschritten worden.

Besonders die extrem tiefen Basstöne, die auch noch von der Brücke reflektiert wurden, seien sogar körperlich zu spüren gewesen, was sehr unangenehm gewesen sei. Matthias Lindemer wies indessen auch darauf hin, man könne jungen Leuten nicht mehr glaubhaft machen, dass man als junger Mensch in der Politik etwas bewegen kann, wenn man Veranstaltungen dieser Art grundsätzlich verbiete. Michael Wilke meinte, es wäre auch denkbar, dass man ausschließlich nicht-kommerzielle Veranstaltungen zulässt. Um die offenen Fragen zu klären, wurde die Entscheidung bis zur Sitzung des Gemeinderats vertagt.