Lörrach Taubenfreund muss vor Gericht

Weil er auf dem Lörracher Marktplatz Tauben gefüttert hat, soll ein Mann aus Wollbach Bußgeld zahlen. Er weigert sich und muss deswegen nun vor Gericht

Am 20. Februar kommt es vor dem Lörracher Amtsgericht zu einem Bußgeldverfahren. Vorgeladen ist ein Bürger aus Wollbach, der sich hartnäckig gegen eine ihm auferlegte Buße sträubt. Sein Vergehen: Er hat im Dezember 2015, auf einer Bank auf dem Alten Marktplatz in Lörrach sitzend, ein paar Tauben an seinem Vollkorntoast teilhaben lassen. Das Brot hatte der Mann vorher bei Rewe eingekauft, den Kassenzettel hat er als Beweisstück aufgehoben. Er habe sich nicht vorsätzlich mit Vogelfutter an den Ort begeben, sondern nur die eigene Mahlzeit spontan mit den Tieren geteilt. Es sei kalt gewesen, erinnert er sich, und die Tiere taten ihm leid.

Sein Pech: Das gemeinsame Mahl beobachtete der Gemeindevollzugsdienst. 50 Euro Buße bekam der Rentner aufgebrummt dafür, dass er „vorsätzlich wildlebende Tauben gefüttert“ habe. Viel zu hoch die Buße, findet der Wollbacher. 15 oder 20 Euro hätte er ja noch anstandslos beglichen, aber so viel – wo er doch von dem Verbot an dieser Stelle gar nichts gewusst habe. Ein Hinweisschild hätte ihm da weitergeholfen: „Woher soll ich als Wollbacher Bürger wissen, dass ich in Lörrach keine Tauben füttern darf?“

Also legte der Mann Widerspruch ein, ohne Erfolg. Bei der nächsten Mahnung waren einschließlich Gebühren schon knapp 80 Euro fällig, der Taubenfreund zahlte nicht. Nun also kam am 11. Januar die Vorladung vors Amtsgericht, da muss er am 20. Februar hin. Der Mann weiß, dass das Taubenfüttern etwa in verschiedenen Parks in Lörrach verboten ist, aber so recht ist er sich keiner Schuld bewusst. Und überhaupt: „Die Taube ist ein Bibelwesen.“ Nach Paragraf 11 der Lörracher Polizeiverordnung dürfen Tauben auf Straßen, Wegen und Plätzen, in öffentlichen Grünanlagen und in öffentlichen Einrichtungen nicht gefüttert werden. Das Füttern von Wildtauben und verwilderte Haustauben ist im Stadtgebiet, auch auf Privatgrundstücken, nicht erlaubt – es gibt einfach zu viele davon. Nur ganz selten, nämlich deutlich unter zehn Mal im Jahr, komme es wegen Zuwiderhandlungen zu Bußgeldern, sagt Klaus Dullisch, Leiter des Fachbereichs Straßen/Verkehr/Sicherheit. Für dessen Höhe gebe es Richtwerte. Die Polizeiverordnung werde dieses Jahr überarbeitet, aber das Fütterungsverbot wird sicher bleiben.