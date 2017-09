Belchen/Aitern Supermarathon: Fahrradfahrer rast versehentlich in Radrennen und wird schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag kam es auf der K 6341 zwischen einem 35 Jahre alten Fahrradfahrer und zwei am Schwarzwald-Supermarathon teilnehmenden Rennradfahrern zu einem schweren Unfall. Dabei wurde der 35-Jährige schwer und die beiden Marathonteilnehmer leicht verletzt.

Gegen 17.43 befuhr der 35-jährige Radfahrer zusammen mit zwei weiteren, ebenfalls nicht am Marathon teilnehmenden Radfahrern, die K 6341 von Wieden kommend talwärts in Richtung Aitern, wie die Polizei mitteilt.Hierbei geriet der 35-Jährige infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit zwei bergwärts fahrenden, am Marathon teilnehmenden Rennradfahrern zusammen und kam zu Fall.Bei dem Sturz wurde der 35-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.Die beiden 47 und 48 Jahre alten Marathonteilnehmer wurden zum Glück nur leichter verletzt.