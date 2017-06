Kandern Sturz wegen Ölspur - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Mittwochabend verunglückte auf der K 6345 ein junger Motorradfahrer.

Beim Befahren der Strecke rutschte der 21-Jährige in einer Kurve, unmittelbar vor Riedlingen, auf einer frischen Ölspur aus und kam zu Fall. Hierbei zog sich der Kradfahrer schwere Verletzungen zu.Ein Notarzt und der Rettungsdienst eilten zur Unfallstelle, kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus.Die Polizei forderte die Feuerwehr und eine Fachfirma zur Reinigung der Straße und Beseitigung der Ölspur an. Die Straßenmeisterei stellte entsprechende Warnschilder auf.Unmittelbar vor dem Unfall wurde die Ölspur bei der Integrierten Leitstelle in Lörrach gemeldet. Kurz darauf kam es zu dem genannten Unfall.Der Verursacher der Ölspur ist der Polizei bekannt. Die Ermittlungen dauern an.