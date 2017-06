vor 2 Stunden jsc Binzen Streit um Halteverbot: Lkw-Fahrer schlägt Kontrahentem Fahrertür ins Gesicht

Am Mittwochmittag kam es in der Anlieferzone für Lkw in der Pasteurallee in Binzen zu einer tätlichen Auseinandersetzung unter Lkw-Fahrern, bei der zwei Männer leicht verletzt wurden.