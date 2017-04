Zell im Wiesental Straßenverkehrsgefährdung auf der B 317 - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der B 317 ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 8 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Peugeot 206 und drei weiteren Mitfahrerinnen die B 317.Zwischen Mambach und Zell-Atzenbach wollte sie einen vorausfahrenden VW Polo mit WT-Kennzeichen überholen und setzte zum Überholen an.Nach Angaben der Frau beschleunigte dessen Fahrer sein Auto so stark, dass sie den Überholvorgang nicht beenden konnte.Zudem soll der VW-Fahrer sie am Wiedereinscheren gehindert haben, so dass es fast zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr kam. Im weiteren Verlauf hielten beide Fahrzeugführer an.Der VW-Fahrer soll dabei die Frau lautstark beleidigt haben und am Hals gepackt haben.Der Polizeiposten Oberes Wiesental bittet weitere gefährdete Fahrzeugführer und Zeugen, sich zu melden (07673/88900).